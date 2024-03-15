Це призведе до обвалу фронту: в ОПУ прокоментували воєнні дії в Росії

Російські добровольчі підрозділи 12 березня прорвали кордон з Росією та зайшли у Бєлгородську та Курську області. Там відбуваються активні бойові зіткнення, а добровольці навіть повідомляли про контроль над певними населеними пунктами.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що зараз ми бачимо прояв історичної справедливості, про який вже часто говорили. Поступово Росія отримує все те, що хотіла створити в Україні.

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Росіяни відчули те, що й українці в перші дні війни

Російська влада цинічно назвала війну – так званою "сво". Але тепер населення країни-агресорки відчуло те, що всі українці 24 лютого. На жаль, з самого початку навіть наші партнери довгий час не сприймали події в Україні, як війну.

За словами Подоляка, росіяни були захоплені тим, як окупанти вбивали українців, нищили наші міста – все це їм подобалося. Історична справедливість – це коли вони в повному обсязі матимуть такі ситуації на своїй території. Наприклад, житимуть в бомбосховищах, постійно чутимуть сирену, бачитимуть, як падають ракети й дрони.

Все це вже відбувається у Росії, але лише у двох областях. Хотілося б, щоб вся територія "скуштувала" ту війну, яку вони принесли на нашу землю,

– наголосив радник керівника ОПУ.

На жаль, росіяни досі не розуміють логічного зв'язку між тим, що вони зробили в Україні, і тим, що зараз відбувається на їхній території. Вони не усвідомлюють, що це рішення Владіміра Путіна призвели до того, що їм доводиться бігати в укриття.

Що може кардинально змінити ситуацію на фронті

Всі регіони Росії так чи інакше підтримували війну геноцидного типу, яка ведеться в нашій державі. Дотепер багато хто підтримує нібито право країни-агресорки знищувати Україну, а також поведінку росіян на глобальному ринку.

Нам потрібні відповідні інструменти, кількісні показники певних видів зброї. Треба прибрати ключовий фактор домінування Росії, який дозволяє просуватися, – це тактична авіація. Як тільки це зміниться, а кількість російських втрат швидко наростатиме, – все це абсолютно точно призведе до обвалу лінії фронту,

– сказав Михайло Подоляк.

Тоді населення різних російських регіонів зі зброєю в руках і ненавистю до путінської еліти бігтиме до ключових центрів прийняття рішень та ставитиме певні запитання, а робитиме це у тій манері, у які вміє.

"Це буде дуже красива картинка. Те, що ми побачимо в Москві – це буде 1991 або 1993 роки, але масштабовано. Історія завжди йде по спіралі. Вони зайшли на територію України та зайдуть в Москву своїми ж людьми з танками, які питатимуть, чому ми отримали те, що отримали", – підкреслив Михайло Подоляк.

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