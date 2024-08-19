Владімір Путін може відмовитись від перемовин з Україною та не погодиться на поступки. Тоді ЗСУ будуть змушені залишитись в Курській області та продовжувати операцію.

Видання зауважує, що саме тому Україна, передбачаючи такий сценарій, створила в зайнятих районах військову комендатуру. Це демонстрація нової лінії фронту, що протистоїть Москві.

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Що кажуть журналісти про операцію на Курщині

Видання зауважує, що українська сторона говорила – Київ не зацікавлений в тому, щоб "забирати" території Курської області.

Якщо Путін не піде на поступки та відмовиться від переговорів, окрім як на своїх умовах, у Києва не залишиться іншого вибору, окрім як залишитися в Курській області та просуватися далі, щоб посилити тиск на Москву. Очікуючи такий сценарій, Україна створила в зайнятих районах "військову комендатуру" як демонстрацію нової лінії фронту, що протистоїть Москві,

– заявило видання.

Іноземні журналісти також написали, що, попри успіхи Сил оборони України, ворог продовжує просуватись на Сході України, погрожуючи захопити нові території, зокрема, – стратегічно важливий Покровський район Донецької області.

Видання зауважило, що в певний момент перевірені в боях українські підрозділи, які зараз перебувають у Курську, можуть знадобитися на території України. Також вони ризикують залишити вразливі прогалини на Сході України, якими зможе скористатися ворог.

Ба більше, якщо Путін наважиться на широкомасштабний контрнаступ на українські війська в Курську, то операція Києва "може почати давати збої".

Попри все, журналісти написали про чотири явні переваги українських військових в Курській області:

вони планують вийти тільки тоді, коли керівництво Києва вирішить, що це буде найбільш сприятливий час з політичного й стратегічного погляду;

вони мають вогневу міць, включаючи засоби ППО, щоб захистити себе;

вони мають густий лісовий масив для прикриття;

вони захопили сотні полонених російських солдатів-строковиків.

Навіть якщо українські війська успішно відійдуть за наказом Києва, Москва отримала знак, що величезний кордон, який розділяє Україну з Курською, Бєлгородською та Брянською областями, більше ніколи не буде безпечним. Несподівана операція України довела це,

– підсумували журналісти.

Перед цим видання The Wall Street Journal писало, що вороги перекинули лише одну четверту своїх військ. Для того, щоб досягти успіхів, Росії доведеться залучити понад 20 тисяч добре підготовлених російських військовослужбовців.