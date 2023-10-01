Перевищує норму в 25 разів: у ріці Стримба зріс вміст нафтопродуктів після прориву нафтопроводу

У річку Стримба потрапили нафтопродукти через аварію на нафтопроводі Прикарпаття. Тепер вода звідти непридатна до використання.

В лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР дослідили пробу води з річки Стримба на вміст нафтопродуктів після прориву нафтопроводу на Прикарпатті. Показники перевищують норму для водойм, які мають задовольняти питні та побутово-господарські потреби, у 25 разів.

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Моніторинг продовжать

Річка забруднена нафтопродуктами в результаті розгерметизації трубопроводу. Встановлено, що концентрація нафтопродуктів у пробі води становить 7,7 міліграма на дециметр кубічний.

Це у 154 рази вище гранично допустимих концентрацій для води рибогосподарських водойм,

– мовиться в повідомленні.

Моніторинг водних обʼєктів, які перебувають у зоні кризової ситуації, продовжать до того моменту, поки показники не стануть нормальними.

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