У Пентагоні оцінили загрозу прориву російської армії на фронті в Україні

У США спостерігають за діями російської армії на фронті. Американська влада бачить, що війську окупантів усе ж вдається досягнути невеликих успіхів на фронті в Україні.

Про це заявив Міністр оборони США Ллойд Остіна під час брифінгу з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. Глава Пентагону зазначив, що українські військові запевнили його, що оборона продовжуватиметься й надалі, передає 24 Канал.

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Остін оцінив можливості прориву російської армії

Відповідаючи на запитання журналістів про потенційний прорив росіян на фронті, Остін наголосив, що Сполучені Штати побачили, що Росії вдається частково досягати невеликих воєнних перемог.

Вони величезні ресурси використовують заради тих клаптиків землі, які захоплюють,

– відповів очільник Пентагону.

Міністр оборони США також наголосив на впевненості українського військового командування на чолі з Головнокомандувачем Олександром Сирським у здатності захистити свою державу від агресора.

Крім того, Остін наголосив на важливості подальшої підтримки оборонних зусиль України, висловивши сподівання, що нове фінансування американської допомоги буде затверджено найближчим часом.

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