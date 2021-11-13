Прорив військових, чергова жертва та газ: на кордоні Білорусі та Польщі видалась важка ніч

Ситуація на польсько-білоруському кордоні вночі 13 листопада залишалась складною. Військові Білорусі намагались прорвати огорожу, а мігранти застосовували сльозогінний газ. Крім того, одного нелегала знайшли мертвим.

Так, білоруські солдати намагались зруйнувати прикордонне загородження. Це відбувалось в районі Черемхи.

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Намагались протаранити машиною

За твердженням польських прикордонників, військові зривали стовпи паркану та намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт. Польські служби засліпили лазерні промені та стробоскопи. Мігранти застосували сльозогінний газ Біля місця подій близько сотні мігрантів чекали можливості, аби перетнути кордон. Білоруси дали їм сльозогінний газ. Нелегали застосували його проти польських спецслужб. Однак пройти через кордон все одно не вдалось.

Одного мігранта знайшли мертвим

За добу зафіксували 219 спроб незаконного перетину кордону з Польщею. Затримали трьох громадян Іраку. Видворити з країни вирішили 78 осіб.

Так, біля кордону знайшли тіло молодого мігранта із Сирії. Воно лежало в лісі у районі Вульки Тереховської.

У польській поліції розповіли, що його передали у відділ судової медицини для розтину. Там визначать остаточну причину смерті.

Що цьому передувало