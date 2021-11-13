Прорив військових, чергова жертва та газ: на кордоні Білорусі та Польщі видалась важка ніч
Джерело:твітер польських прикордонників
Ситуація на польсько-білоруському кордоні вночі 13 листопада залишалась складною. Військові Білорусі намагались прорвати огорожу, а мігранти застосовували сльозогінний газ. Крім того, одного нелегала знайшли мертвим.
Так, білоруські солдати намагались зруйнувати прикордонне загородження. Це відбувалось в районі Черемхи.
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Намагались протаранити машиною
За твердженням польських прикордонників, військові зривали стовпи паркану та намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт. Польські служби засліпили лазерні промені та стробоскопи.
Мігранти застосували сльозогінний газ
Біля місця подій близько сотні мігрантів чекали можливості, аби перетнути кордон. Білоруси дали їм сльозогінний газ. Нелегали застосували його проти польських спецслужб.
Однак пройти через кордон все одно не вдалось.
Одного мігранта знайшли мертвим
Так, біля кордону знайшли тіло молодого мігранта із Сирії. Воно лежало в лісі у районі Вульки Тереховської.
У польській поліції розповіли, що його передали у відділ судової медицини для розтину. Там визначать остаточну причину смерті.
Що цьому передувало
- Ситуація на кордоні загострилась 8 листопада. Тоді там помітили багато мігрантів з Білорусі. Через це Польща збільшила кількість військових на кордоні до 12 тисяч.
- Прем'єр країни Матеуш Моравецький заявив, що на кордоні наразі політична криза, яку спровокував Лукашенко для дестабілізації ситуації у ЄС.
- У Євросоюзі пояснили, що тисячі вихідців з Ірану, Іраку та Сирії організовано звезли на кордон, аби потім витіснити їх на територію ЄС. У цьому звинувачують самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- До слова, німецький депутат запропонував тимчасово розмістити мігрантів в Україні. Посол України в Німеччині розкритикував таку пропозицію.