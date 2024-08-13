США вкотре заперечили причетність до планування операції ЗСУ на Курщини

У США заявили, що вони не залучені до планування операції Збройних Сил України в Курській області Росії. Там пригадали, що саме Росія веде війну проти України.

Заступник речника Державного департаменту Ведант Патель сказав на брифінгу, що Сполучені Штати не залучені до жодної частини української операції. Перед цим у США говорили, що Київ не повідомляв їх про операцію на Курщині, пише 24 Канал.

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Що кажуть США про дії ЗСУ на Курщині

Ми не залучені до жодної складової, планування чи підготовки цієї операції (у Курській області – 24 Канал). Залишу українським військовим можливість про неї говорити,

– заявив представник Держдепу.

Він зауважив, що саме Росія веде війну проти України, а українські військові захищаються від російських окупантів.

Ведант Патель також прокоментував роль Вашингтона у війні Росії проти України.

Але наша роль і те, на чому ми зосереджені, – це підтримка здатності України себе захищати, що, на нашу думку, є здоровим глуздом, особливо коли йдеться про захист від атак та операцій, які можуть відбуватись безпосередньо неподалік від кордону,

– сказав речник Держдепу.

Варто зауважити, що США неодноразово говорили, що саме Київ ухвалює рішення.

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Також Сполучені Штати запевняли, що продовжують підтримувати зв'язок з українською стороною на фоні останніх подій у Курській області Росії.