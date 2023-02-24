Щоб звинуватити Україну: проросійські депутати Молдови в ОБСЄ повторили фейк про Придністров'я

Росіяни намагаються здійснити провокацію на тимчасово окупованому Придністров'ї. Ці вкиди Кремля підхопили і проросійські депутати у Молдові.

Зокрема, про це заявив депутат парламенту Молдови від проросійської Партії соціалістів Василь Боля. Він не виключив спробу провокації на кордоні Молдови з боку ЗСУ.

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Що наговорив кремлівський посіпака

Сьогодні на полях роботи ПА ОБСЄ у присутності 80 делегатів з багатьох країн світу я маю намір порушити це питання і наголосити: оскільки з точки зору офіційного визнання міжнародних кордонів Придністров'я є частиною Республіки Молдова, відтак будь-які провокації щодо цього регіону стануть нападом на Молдову,

– заявив він.

Він також підкреслив, що обидва береги Дністра не можуть існувати один без одного, і наразі "Кишинів і Тирасполь мають об'єднати зусилля, щоб усіма способами запобігти спробам схиляння до збройного протистояння".

Нагадаємо, що влада Молдови спростувала інформацію міністерства оборони Росії про підготовку військової провокації з боку України на території невизнаного Придністров'я.

Ситуація в Молдові: коротко