Прощання із загиблим під час пожежі в коледжі: поховали рятувальника Шатохіна

Будівля після пожежі в Одеському коледжі досі вся у завалах. Спеціалісти працюють на згарищі цілодобово, шукають ще зниклих безвісти. Напередодні Одеса прощалась із пожежником Сергієм Шатохіним, який загинув, намагаючись врятувати дівчину.

Попрощатися із Сергієм Шатохіним до Одеського Спасо-Приображенськго собору прийшли сотні людей. Це родичі, знайомі, колеги та небайдужі місцеві жителі.

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"Сергій був справжнім професіоналом своєї справи. А за себе він сам сказав на пожежі", – розповів перший заступник голови ДСНС Одещини Вадим Шулюк.

Сергій одним із перших приїхав на місце пожежі. Коли підіймався драбиною, щоб евакуювати дітей з палаючої будівлі, на нього впала 17-річна Ксенія Бабенко.



Ксенія Бабенко

По трисхідчастій драбині підіймався рятувати дівчину. Дівчина вилізла у вікно і їй кричали: "не стрибай, не стрибай, йде тебе рятувати чоловік". Дівчина в стадії паніки, в стані афекту стрибнула. Разом впали, разом загинули, – повідомив заступник начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Олександр Попович.



Сергій Шатохін

Поліція розглядає три версії займання: несправний електроподовжувач, недопалок або підпал. Є двоє підозрюваних, проте їх імена та посади поки не розголошують. Під час слідства з'ясувалося: пожежна сигналізація у будівлі не спрацювала через несправність. Вже відсторонили від роботи керівника Одеської ДСНС, його заступника і керівника обласного департаменту освіти. За словами прем'єра, бо не впорались зі своїми обов'язками.

А рятувальники продовжують безперервно працювати на згарищі. "Одне тіло на сходовій клітці між третім і четвертим поверхом, одне тіло на 5 поверсі коридору", – заявив заступник голови ДСНС Одещини Олександр Крицький.



Територія біля одеського коледжу

А в економічному коледжі тим часом уже відновили навчання. Студентів зі згорілої будівлі перевели до інших корпусів. Вчителі кажуть, що діти і досі шоковані.

Групи не повні зараз. Не всі діти є на заняттях, але в принципі є. Загальний психологічний стан, звісно, пригнічений, але ми ж педагоги, ми повинні триматися. У нас працюють психологи зараз. Ось на великій перерві запрошена група психологів, – заступник директора з навчально-виховної роботи Галина Чепіль.

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