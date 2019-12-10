Прощання із загиблим під час пожежі в коледжі: поховали рятувальника Шатохіна
Будівля після пожежі в Одеському коледжі досі вся у завалах. Спеціалісти працюють на згарищі цілодобово, шукають ще зниклих безвісти. Напередодні Одеса прощалась із пожежником Сергієм Шатохіним, який загинув, намагаючись врятувати дівчину.
Попрощатися із Сергієм Шатохіним до Одеського Спасо-Приображенськго собору прийшли сотні людей. Це родичі, знайомі, колеги та небайдужі місцеві жителі.
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"Сергій був справжнім професіоналом своєї справи. А за себе він сам сказав на пожежі", – розповів перший заступник голови ДСНС Одещини Вадим Шулюк.
Сергій одним із перших приїхав на місце пожежі. Коли підіймався драбиною, щоб евакуювати дітей з палаючої будівлі, на нього впала 17-річна Ксенія Бабенко.
Ксенія Бабенко
По трисхідчастій драбині підіймався рятувати дівчину. Дівчина вилізла у вікно і їй кричали: "не стрибай, не стрибай, йде тебе рятувати чоловік". Дівчина в стадії паніки, в стані афекту стрибнула. Разом впали, разом загинули, – повідомив заступник начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Олександр Попович.
Сергій Шатохін
Поліція розглядає три версії займання: несправний електроподовжувач, недопалок або підпал. Є двоє підозрюваних, проте їх імена та посади поки не розголошують. Під час слідства з'ясувалося: пожежна сигналізація у будівлі не спрацювала через несправність. Вже відсторонили від роботи керівника Одеської ДСНС, його заступника і керівника обласного департаменту освіти. За словами прем'єра, бо не впорались зі своїми обов'язками.
А рятувальники продовжують безперервно працювати на згарищі. "Одне тіло на сходовій клітці між третім і четвертим поверхом, одне тіло на 5 поверсі коридору", – заявив заступник голови ДСНС Одещини Олександр Крицький.
Територія біля одеського коледжу
А в економічному коледжі тим часом уже відновили навчання. Студентів зі згорілої будівлі перевели до інших корпусів. Вчителі кажуть, що діти і досі шоковані.
Групи не повні зараз. Не всі діти є на заняттях, але в принципі є. Загальний психологічний стан, звісно, пригнічений, але ми ж педагоги, ми повинні триматися. У нас працюють психологи зараз. Ось на великій перерві запрошена група психологів, – заступник директора з навчально-виховної роботи Галина Чепіль.
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- Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.
- Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.
- Внаслідок пожежі загинули десять осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. 7 грудня у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін через важкі травми.
- Кількість постраждалих зросла до 32 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
- За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
- Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення. Також у ДСНС висловили версію, що пожежа могла виникнути через несправний подовжувач.
- Через загибель людей у пожежі президент Володимир Зеленський оголосив 8 грудня – Днем національної жалоби в Україні.