Лотерея для автопорушників, або Європейці, ви серйозно?!

1 квітня або День дурня – як відомо, свято неофіційне, в календарі ООН чи будь-якої країни світу його не зустрінеш. Попри те, воно святкується з величезним ентузіазмом у всьому світі. А європейські державні установи та чиновники, буває, навіть дозволяють собі в цей день деякі справжні жарти та розіграші.

1 квітня Європа немовби вся одночасно та одностайно вар’ює. Не лише пересічні європейці наввипередки глузують один з одного, не лише поважні держслужбовці дозволяють собі розігрувати всіх, хто попадеться – навіть сам Папа Римський Франциск минулоріч зволили пожартувати, що, мовляв, позаяк цього року світле Христове воскресіння припало саме на 1 квітня – католикам слід зробити над собою зусилля й не сприймати це саме воскресіння, як першоквітневий жарт.

А у Франції, у Парижі, місцеве начальство метрополітену раптом змінило на минулорічне 1 квітня записи, які оголошують в потягах назви зупинок: наприклад, замість "Opеra" (Опера) з динамиків прозвучало "Apеro" – тобто, "аперитив". Не вельми складний розіграш – але знали б ви, скільки людей на нього повелися!

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Батоном по мармизі

Власне, звідкіля з‘явилася ця традиція – точно не може сказати ніхто. Є, певно, зо два десятки різних версій і кожна країна Європи чомусь вважає, що День дурня почали святкувати саме в неї. Наприклад, німці дуже обурені тим, що про них кажуть, що вони, мовляв, стали відзначати цей день останніми серед європейських народів, та стверджують, що вперше День дурня відбувася аж в 1618 році в Баварії. До речі, ще один кумедний випадок стався минулорічного 1 квітня саме там: в невеликому баварському місті Пуллах, відомому тим, що саме там розміщена штаб-квартира цивільної розвідувальної служби ФРН, БНД (Bundesnachrichtendienst), місцева газета оприлюднила 1 квітня невеличку заміточку про якогось власника кондитерської крамниці, який застукав у себе в магазині рано-вранці крадія та, розлютившись, побив його зчерствілим батоном так, що той дістав неабияких пошкоджень. Цю дурницю цілком серйозно сприйняли місцеві правозахисники та мало не вчинили стихійну демонстрацію протесту...

Загалом же, історичні витоки Дня дурнів залишаються невідомими. Одні кажуть, що в усьому винна календарна реформа французького короля Карла Дев‘ятого, який переніс Новий рік в 1564 році з 1 квітня на 1 січня, після чого його веселі піддані почали розсилати один одному фальшиві запрошення на новорічне свято 1 квітня. Інші кажуть, що свято це походить взагалі з античних часів, з римських святкувань на честь бога Квірінуса, покровителя блазнів – так званих "квіріналіїв". Щоправда, з історії відомо, що квіріналії святкувалися 17 лютого, але після численних календарних реформ – хто там вже розбере, чому вони пересунулися саме на 1 квітня?

Спагетті на дереві



Збір урожаю спагетті

Особливо гучний розіграш вчинила свого часу британська телерадіокомпанія BBC (та сама, яка нині стала відома мемом "стандарти Бі-Бі-Сі"): 1 квітня вона показала по одному зі своїх телеканалів збирання врожаю спагетті в швейцарському Тессіні. Розіграш виявився настільки вдалим, що тисячі телеглядачів зателефонували до редакції з одним-єдиним питанням: де можна придбати для свого садочка оті чудові деревця, на яких росте та лапша? В 2008 році ця ж компанія зробила сенсацію репортажем про летючих пінгвінів: мільйони глядачів повелися на цю комп‘ютерно змонтовану "качку", подивившись на неї в Інтернеті. А 1 квітня минулого року BBC повідомила, що, мовляв, славетна лондонська вежа Біг-Бен буде модернізована – аби йти в ногу з часом, її циферблат буцімто буде замінено на електронний. Протягом дня до редакції зателефонували тисячі обурених таким неподобством британців, після чого BBC ще підлила масла у вогонь, заявивши, що перший глядач, який додзвониться до редакції, отримає право придбати стрілки Біг-Бену в якості сувеніру.

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Не відстають від британських колег і німецькі телевізійники: кілька років тому перший суспільний німецький телеканал ARD повідомив 1 квітня, що, мовляв, у Німеччині закінчилися IP-адреси, тому Інтернет буде відключено на пару днів, аби підвезти нові. А минулого року ARDшники відсвяткували 1 квітня, запустивши повідомлення про те, що відомого актора Тіля Швайгера було винайнято в якості ведучого ранкової програми – позаяк цей Швайгер трохи шепелявить, йому надали можливість таким чином виправити свій дефект мовлення. На цей жарт "повівся" вже сам Тіль Швайгер: він зателефонував до керівництва каналу, аби дізнатися, коли йому виходити на роботу...

Прощення автогрішників



Легендарне НЛО Річарда Брансона

Втім, слід зазначити, що деякі квітневі жарти виявлялися, м‘яко кажучи, не вельми вдалими. Так, 1 квітня 1989 року сотні водіїв заблокували лондонські вулиці через повідомлення, що в повітрі буцімто був помічений НЛО. Проте "інопланетянином" виявився такий собі Річард Брансон, керівник музичного концерну Virgin, який піднявся в небо на повітряній кулі у вигляді класичної "тарілочки", та ще й вдягнений в костюм "марсіаніна". Невідомо, чи сподобався цей жарт лондонським водіям, а от поліції він аж ніяк не припав до смаку.

Так само, 1 квітня 2011 року не вельми зраділи співробітники німецького Федерального управління автотранспорту (Kraftfahrt-Bundesamt) в місті Фленсбурзі, позаяк цього дня в пресі було повідомлено, що це поважне державне управління, мовляв, заради поліпшення свого іміджу серед пересічних німців влаштувало лотерею серед порушників правил дорожнього руху, переможці якої отримують "прощення гріхів". Це повідомлення підхопили десятки радіостанцій по всій країні і управління було просто паралізоване численними телефонними дзвінками від "розкатавших губи" "автогрішників".

З огляду на таку бурхливу та жваву історію святкування Дня дурня в Європі, можна лише із завмиранням серця очікувати, чим скінчиться він цього разу, чим запам‘ятається? А вам, любі читачі, доведеться ще трохи подумати – чи збрехав автор, а чи ні?

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