Просив пообіцяти, що Україна не буде в НАТО: фінський депутат вибачився за скандальну заяву

Фінський політик Міка Ніікко втрапив у скандал. Він був змушений пояснювати свій твіт із позицією про Україну й НАТО після того, як піддався нищівній критиці.

Ніікко заявив, мовляв, президенту Франції або комусь іншому слід пообіцяти, що Україна не стане членом НАТО. Політик вважав, що без цього перемовини не матимуть успіху.

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Політик став виправдовуватись

Громадськість вщент розкритикувала твіт Ніікко. Врешті, політик видалив його та почав виправдовуватись.

Він стверджував, що поважає суверенітет України, а в пості використав невдалі формулювання. Запевняє, начебто насправді хотів сказати, що членство України в НАТО поки не є реалістичною перспективою.

Україна має повне право вирішувати за себе… Усім відомо, що Україна й НАТО будуть вирішувати питання щодо можливої заявки на членство, ніхто інший у цьому не має права голосу,

– сказав Ніікко.

Схожі скандальні заяви

Раніше прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер зухвало виступив проти членства України в НАТО. Він вважає, що розширення Альянсу на схід із включенням України ще довго не стоятиме на порядку денному.

Президент Хорватії Зоран Міланович теж самовпевнено заявив, що для України "немає місця в НАТО". Ба більше, він цинічно назвав Революцію Гідності "переворотом".

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Фінляндія поки не є членом НАТО. Хоча країна співпрацює з Альянсом поза блоком. Влада заявляє, що може подати заявку, якщо захоче.