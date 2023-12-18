"Прослушка" Залужного: інформацію вперше прокоментували у Генштабі
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Генштабі прокоментували інформацію про прослуховування в одному з потенційних місць дислокації Валерія Залужного. Його виявили 17 грудня.
Військові повідомили, що "прослушку" знайшли під час планової перевірки приміщень. Зокрема, елементи обладнання для зняття інформації знайшли в одному з місць дислокації. Раніше цю інформацію підтверджувала Служба безпеки.
Дивіться також Потужно було, дякую! – Зеленський відзначив досягнення ГУР, СБУ та Повітряних сил
Що сказали у Генштабі про прослуховування
Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності,
– заявили військові.
Про подію повідомили в Службу безпеки України, щоб встановити:
- обставини інциденту,
- його наслідки,
- причетних осіб.
Валерій Залужний в коментарі "РБК-Україна" підтвердив, що прослуховування знайшли 17 грудня в кабінеті, куди він мав переїхати сьогодні.
Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні (18 грудня 2023 року – 24 Канал). В ньому вчора в ході перевірки знайшли (прослуховування – 24 Канал),
– заявив Залужний.
Що відомо про "прослушку" в Залужного
- ЗМІ з посиланням на власні джерела написали 17 грудня, що в одному з потенційних місць дислокації Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного знайшли "прослушку".
- Згодом Служба безпеки України цю інформацію підтвердила. Зокрема, там заявили, що невідомо, хто встановив пристрій. Адже виявлені у кабінеті Головнокомандувача пристрої призначені для зчитування інформації з елементів невстановленого зразка.
- В СБУ заявили, що вони відкрили кримінальну справу за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Провадження відкрито за статтею про незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.
- В Службі безпеки пояснювали, що техніку для прослуховування виявили не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке він в майбутньому міг використати для роботи.