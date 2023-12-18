"Прослушка" Залужного: інформацію вперше прокоментували у Генштабі

У Генштабі прокоментували інформацію про прослуховування в одному з потенційних місць дислокації Валерія Залужного. Його виявили 17 грудня.

Військові повідомили, що "прослушку" знайшли під час планової перевірки приміщень. Зокрема, елементи обладнання для зняття інформації знайшли в одному з місць дислокації. Раніше цю інформацію підтверджувала Служба безпеки.

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Що сказали у Генштабі про прослуховування

Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності,

– заявили військові.

Про подію повідомили в Службу безпеки України, щоб встановити:

обставини інциденту,

його наслідки,

причетних осіб.

Валерій Залужний в коментарі "РБК-Україна" підтвердив, що прослуховування знайшли 17 грудня в кабінеті, куди він мав переїхати сьогодні.

Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні (18 грудня 2023 року – 24 Канал). В ньому вчора в ході перевірки знайшли (прослуховування – 24 Канал),

– заявив Залужний.

Що відомо про "прослушку" в Залужного