"Прослушка" Залужного: інформацію вперше прокоментували у Генштабі

18 грудня 2023, 12:06
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

У Генштабі прокоментували інформацію про прослуховування в одному з потенційних місць дислокації Валерія Залужного. Його виявили 17 грудня.

Військові повідомили, що "прослушку" знайшли під час планової перевірки приміщень. Зокрема, елементи обладнання для зняття інформації знайшли в одному з місць дислокації. Раніше цю інформацію підтверджувала Служба безпеки.

Дивіться також Потужно було, дякую! – Зеленський відзначив досягнення ГУР, СБУ та Повітряних сил

Що сказали у Генштабі про прослуховування

Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності,
– заявили військові.  

Про подію повідомили в Службу безпеки України, щоб встановити:

  • обставини інциденту,
  • його наслідки, 
  • причетних осіб. 

Валерій Залужний в коментарі "РБК-Україна" підтвердив, що прослуховування знайшли 17 грудня в кабінеті, куди він мав переїхати сьогодні.

Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні (18 грудня 2023 року – 24 Канал). В ньому вчора в ході перевірки знайшли (прослуховування – 24 Канал),
– заявив Залужний.

Що відомо про "прослушку" в Залужного

  • ЗМІ з посиланням на власні джерела написали 17 грудня, що в одному з потенційних місць дислокації Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного знайшли "прослушку". 
  • Згодом Служба безпеки України цю інформацію підтвердила. Зокрема, там заявили, що невідомо, хто встановив пристрій. Адже виявлені у кабінеті Головнокомандувача пристрої призначені для зчитування інформації з елементів невстановленого зразка.
  • В СБУ заявили, що вони відкрили кримінальну справу за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Провадження відкрито за статтею про незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.
  • В Службі безпеки пояснювали, що техніку для прослуховування виявили не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке він в майбутньому міг використати для роботи. 

Автор: Діана Квасневська