Прості та вигідні кредити. Чи можливо це?

Що робити, якщо грошей немає, а вони потрібні саме зараз? Напевно, в таку ситуацію потрапляв кожен.

І кожен знає, що найпростіший і найшвидший спосіб – позичити. На перший погляд, надійніше за все – у друзів або родичів.

Але чи так все однозначно? Друг повірить чесному слову і відсотків не візьме. Але що, коли повернути вчасно не вийде? Взаємини назавжди зіпсовані?

Щоб не випробовувати дружбу на міцність, краще скористатися планом Б – звернутися за швидким кредитом. Є непотрібний смартфон або інша техніка, прикраси із золота чи срібла? Можете взяти кредит у ломбарді під заставу широкого переліку товарів. Якщо можливості залишити заставу немає, варто розглянути кредит "до зарплати": його можна оформити лише за паспортом та ІПН протягом 15 хвилин.

Якщо ви самі не можете визначитися, який кредит вам більше підходить – під заставу або без застави, приходьте до "Благо". Це одна з провідних фінансових компаній України, де в буквальному сенсі слова під одним дахом – в одному відділенні – можна оформити позику під заставу або без застави на вигідних умовах. Зробити правильний вибір вам допоможуть консультанти безпосередньо у відділенні.

Беззаперечною перевагою компанії також є широка географія – на сьогодні відділення працюють у 115 містах в усіх регіонах України.

"У нас зовсім невелике містечко, і дуже зручно, що така солідна мережа відкрила тут своє представництво, – розповідає Марина Олексіївна, мешканка Чугуєва Харківської області. – Мені терміново знадобилися кошти на подарунок племіннику на весілля, а зарплату затримували. Я тимчасово заклала свої золоті сережки до ломбарду "Благо", отримала необхідну суму готівкою – і вже до вечора купила запланований подарунок. Буквально за два тижні все повернула і забрала свою прикрасу. Всі залишилися задоволені: і молодята, і я".

Що показово, для нових клієнтів у ломбарді "Благо" передбачено тариф "Тест-Драйв". Це спеціальна безстрокова акція, за якою перший кредит під будь-який вид застави можна оформити всього під 0,001% на день.

Як це працює? Ви приносите виріб, укладаєте договір, отримуєте на руки гроші, а згодом повертаєте стільки ж, скільки і взяли, забираючи своє заставне майно цілим і неушкодженим. І найголовніше – жодних переплат за користування грошима. Не доведеться навіть витрачатися на коробку цукерок на знак вдячності, як у випадку з другом.

"Ми розуміємо, що звертатися до кредитної установи для багатьох через упередження – це винятковий випадок. Тому і робимо все можливе, щоб знайомство з цим видом послуг відбувалося в максимально комфортних умовах, без будь-яких ризиків для клієнта, – підкреслює директор із маркетингу "Благо" Віталій Соловйов. – Завдяки тарифу "Тест-Драйв" клієнти можуть самостійно переконатися, що кредит від "Благо" – це вигідно, не страшно і, до того ж, дуже зручно. За аналогією з автомобільною тематикою – це як протестувати авто, перш ніж вибрати відповідне».

Нічого запропонувати в якості застави? І тут "Благо" піде вам назустріч. Практично в будь-якому представництві можна оформити кредит і без застави на суму до 20 000 гривень. Жодних довідок, поручителів, та й заявку можна попередньо подати через сайт, контакт-центр за номером 0 800 505 544 або через sms.

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