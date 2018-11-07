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      Прості та вигідні кредити. Чи можливо це?

      70 Читать новость на русском
      Прості та вигідні кредити. Чи можливо це?

      Що робити, якщо грошей немає, а вони потрібні саме зараз? Напевно, в таку ситуацію потрапляв кожен.

      І кожен знає, що найпростіший і найшвидший спосіб – позичити. На перший погляд, надійніше за все – у друзів або родичів.

      Але чи так все однозначно? Друг повірить чесному слову і відсотків не візьме. Але що, коли повернути вчасно не вийде? Взаємини назавжди зіпсовані?

      Щоб не випробовувати дружбу на міцність, краще скористатися планом Б – звернутися за швидким кредитом. Є непотрібний смартфон або інша техніка, прикраси із золота чи срібла? Можете взяти кредит у ломбарді під заставу широкого переліку товарів. Якщо можливості залишити заставу немає, варто розглянути кредит "до зарплати": його можна оформити лише за паспортом та ІПН протягом 15 хвилин.

      Якщо ви самі не можете визначитися, який кредит вам більше підходить – під заставу або без застави, приходьте до "Благо". Це одна з провідних фінансових компаній України, де в буквальному сенсі слова під одним дахом – в одному відділенні – можна оформити позику під заставу або без застави на вигідних умовах. Зробити правильний вибір вам допоможуть консультанти безпосередньо у відділенні.

      Беззаперечною перевагою компанії також є широка географія – на сьогодні відділення працюють у 115 містах в усіх регіонах України.

      "У нас зовсім невелике містечко, і дуже зручно, що така солідна мережа відкрила тут своє представництво, – розповідає Марина Олексіївна, мешканка Чугуєва Харківської області. – Мені терміново знадобилися кошти на подарунок племіннику на весілля, а зарплату затримували. Я тимчасово заклала свої золоті сережки до ломбарду "Благо", отримала необхідну суму готівкою – і вже до вечора купила запланований подарунок. Буквально за два тижні все повернула і забрала свою прикрасу. Всі залишилися задоволені: і молодята, і я".

      Що показово, для нових клієнтів у ломбарді "Благо" передбачено тариф "Тест-Драйв". Це спеціальна безстрокова акція, за якою перший кредит під будь-який вид застави можна оформити всього під 0,001% на день.

      Як це працює? Ви приносите виріб, укладаєте договір, отримуєте на руки гроші, а згодом повертаєте стільки ж, скільки і взяли, забираючи своє заставне майно цілим і неушкодженим. І найголовніше – жодних переплат за користування грошима. Не доведеться навіть витрачатися на коробку цукерок на знак вдячності, як у випадку з другом.

      "Ми розуміємо, що звертатися до кредитної установи для багатьох через упередження – це винятковий випадок. Тому і робимо все можливе, щоб знайомство з цим видом послуг відбувалося в максимально комфортних умовах, без будь-яких ризиків для клієнта, – підкреслює директор із маркетингу "Благо" Віталій Соловйов. – Завдяки тарифу "Тест-Драйв" клієнти можуть самостійно переконатися, що кредит від "Благо" – це вигідно, не страшно і, до того ж, дуже зручно. За аналогією з автомобільною тематикою – це як протестувати авто, перш ніж вибрати відповідне».

      Нічого запропонувати в якості застави? І тут "Благо" піде вам назустріч. Практично в будь-якому представництві можна оформити кредит і без застави на суму до 20 000 гривень. Жодних довідок, поручителів, та й заявку можна попередньо подати через сайт, контакт-центр за номером 0 800 505 544 або через sms.

      Більшість відділень "Благо" працюють без перерв і вихідних. Знаходьте найближче на blago.ua і не відкладайте рішення ваших фінансових питань. Позичити в "Благо" – так само просто і вигідно, як у друга. Тільки ви не ризикуєте втратити останнього.

      Безстрокова ліцензія згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 163

      Теги: Гроші Кредит
      Джерело: 24 Канал
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