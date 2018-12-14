12:03
14 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Інноваційна медицина РФ. Попрошайка Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ

      "Просто проходив поруч": віряни УПЦ МП зібралися під Радою на акцію протесту

      473 Читать новость на русском

      Триває активна підготовка до Об'єднавчого собору 15 грудня. Київський патріархат вже обрав кандидата на посаду предстоятеля Єдиної помісної церкви. А у Московському тим часом готують протести, про що ще 13 грудня попереджали в СБУ. 14 грудня зранку під закритим парламентом збираються віряни УПЦ МП, де вимагають від влади не втручатися у справи Церкви.

      Про це у прямому ефірі розповіла журналістка 24 каналу.

      Читайте також: "Провокацій не буде": в УПЦ МП зробили нову заяву напередодні Об'єднавчого собору

      За її словами, людей зібралося біля півсотні і наразі вони проводять молебень біля хреста, встановленого багато років тому замість церкви, знищеної під час Другої світової. 

      Пояснюють віряни, що прийшли "за покликом душі і серця" відстоювати православну віру, але зібрали їх у церквах Московського патріархату,
      – повідомила журналістка.

      Журналісти бачили кураторів акції, кількох священнослужителів у церковному вбранні, та вони відмовилися давати коментарі.


      Молебень вірян УПЦ МП

      Згідно з інформацією "Громадського", представникам якого вдалося поспілкуватися з одним із священиків, серед причин мітингу – невдоволення Об'єднавчим собором і страх, що в прихожан УПЦ МП "церкви відберуть".

      У нас під Верховною Радою є мироточивий хрест. Ми сюди і прийшли. Особисто я не йшов на чийсь заклик, просто проходив поруч і долучився до молитви,
      – так отець Олександр прокоментував свою присутність на заході.

      Утім, акція відбувається мирно, провокацій не зафіксовано.

      Нагадаємо, у четвер, 13 грудня, заступник голови СБУ Віктор Кононенко повідомив про успішне запобігання провокаціям напередодні Об'єднавчого собору, який має відбутися 15 грудня. Акції проти надання автокефалії Українській православній церкві планували провести 13 та 14 грудня, а в день Собору – хресні ходи у різних містах країни. Під час цих подій і планували здійснити провокації.

      Як триває процес створення Єдиної помісної церкви в Україні? У жовтні 2018 року в Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. На цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія, які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. За результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної помісної церкви. Далі у Києві 15 грудня проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.

      Теги: Новини Києва Новини України протести УПЦ МП Єдина помісна церква
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Океан Ельзи" вшанував пам'ять Нємцова, виконавши пісню російською
      8 квітня 2015 , 11:02 0
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      "У Донецьку залишився будинок та інше майно, але вже освоївся у Києві": Пятов – про курйоз з зіркою АПЛ, Шахтар та майбутнє
       27 серпня , 15:02
      Замість фото наставника збірної Росії у передматчевій програмці до гри зі Швецією опинилося зображення колишнього суперника збірної України
       20 листопада , 21:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук