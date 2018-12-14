"Просто проходив поруч": віряни УПЦ МП зібралися під Радою на акцію протесту

Триває активна підготовка до Об'єднавчого собору 15 грудня. Київський патріархат вже обрав кандидата на посаду предстоятеля Єдиної помісної церкви. А у Московському тим часом готують протести, про що ще 13 грудня попереджали в СБУ. 14 грудня зранку під закритим парламентом збираються віряни УПЦ МП, де вимагають від влади не втручатися у справи Церкви.

Про це у прямому ефірі розповіла журналістка 24 каналу.

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За її словами, людей зібралося біля півсотні і наразі вони проводять молебень біля хреста, встановленого багато років тому замість церкви, знищеної під час Другої світової.

Пояснюють віряни, що прийшли "за покликом душі і серця" відстоювати православну віру, але зібрали їх у церквах Московського патріархату,

– повідомила журналістка.

Журналісти бачили кураторів акції, кількох священнослужителів у церковному вбранні, та вони відмовилися давати коментарі.



Молебень вірян УПЦ МП

Згідно з інформацією "Громадського", представникам якого вдалося поспілкуватися з одним із священиків, серед причин мітингу – невдоволення Об'єднавчим собором і страх, що в прихожан УПЦ МП "церкви відберуть".

У нас під Верховною Радою є мироточивий хрест. Ми сюди і прийшли. Особисто я не йшов на чийсь заклик, просто проходив поруч і долучився до молитви,

– так отець Олександр прокоментував свою присутність на заході.

Утім, акція відбувається мирно, провокацій не зафіксовано.

Нагадаємо, у четвер, 13 грудня, заступник голови СБУ Віктор Кононенко повідомив про успішне запобігання провокаціям напередодні Об'єднавчого собору, який має відбутися 15 грудня. Акції проти надання автокефалії Українській православній церкві планували провести 13 та 14 грудня, а в день Собору – хресні ходи у різних містах країни. Під час цих подій і планували здійснити провокації.

Як триває процес створення Єдиної помісної церкви в Україні? У жовтні 2018 року в Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. На цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія, які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. За результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної помісної церкви. Далі у Києві 15 грудня проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.