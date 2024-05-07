Інтенсивність боїв впала, та ворог просунувся біля Новопокровського: карта бойових дій 7 травня

Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів та відбивати шторми ворога. При цьому ворог продовжує наміри щодо захоплення українських територій та кидає усі сили на просування. Наразі найскладніша ситуація на Сході, зокрема на Авдіївському напрямку.

Детальніше про те, як змінилась ситуація на фронті, де наступає противник, втрати ворога – розповідає 24 Канал з посиланням на ранкове зведення Генштабу Збройних сил України та онлайн-мапу DeepState.

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Де просуваються росіяни

Аналітики DeepState опівночі оновили мапу бойових дій зазначивши, що ворог просунувся біля Новопокровського.

Кількість бойових зіткнень зменшилась

Кількість бойових зіткнень дещо зменшилась: їх було зафіксовано 97, порівняно зі 125, у попередні дні.

За добу російські війська завдали 2 ракетних та 83 авіаційних удару, здійснили 101 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ та селищах.

Під авіаційними ударами були населені пункти Грем'яч Чернігівської області; Олексіївка, Мінакове, Білопілля, Ворожба Сумської області; Золочів, Петроавплівка, Борова Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Андріївка, Дружба, Прогрес, Стара Миколаївка, Калинове, Новоолександрівка, Іванівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Вовче, Євгенівка, Новопокровське, Антонівка, Водяне, Урожайне Донецької області та Червоний Маяк і Іванівка на Херсонщині.Під артилерійським вогнем було понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Під артилерійським вогнем було понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. За добу авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районам зосередження особового складу ворога, підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 артилерійським засобам противника.

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Ситуація на усіх напрямках

Нанапрямку, нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Сокіл, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбито 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка, Новий, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Ще 14 атак відбито на Куп'янському напрямку в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На– Сили оборони відбили 7 атак у районах Невського, Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів та Ямполівки Донецької області.

В Оріхівському напрямку окупанти 6 разів атакували позиції захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби, ворог здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.