Бахмут одразу закінчиться: ексагент КДБ запропонував найкращий спосіб вийти з-під удару росіян

Українські захисники здійснюють успішні контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку. Втім, росіяни постійно підтягують живу силу на цю ділянку фронту.

Про це 24 Каналу розповів Олександр Зеленько – колишній співробітник служби зовнішньої розвідки КДБ. За його словами, вагнерівців у Бахмуті дійсно дуже багато.

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Росіяни не бояться втрат

Олександр Зеленько наголосив, що ПВК "Вагнера" – це агресивний кримінальний сегмент російського суспільства, який складається із половини чоловічого населення країни.

Чим більше втрат росіяни несуть, тим більше вони згуртовуються, стають злішими і переходять до більш активних дій,

– зауважив він.

Росіяни відрізняються від європейців своїм мисленням. Зокрема, керівництво цивілізованої армії спершу прораховує імовірні ризики, робить висновки і потім вже за необхідності відступає. Натомість росіяни намагаються наслідувати лише ірраціональні ідеї та йти в бій без будь-якої стратегії на користь збереження людського життя.

Вагнерівці будуть сунути в Україну, а внаслідок цього у Росії буде формуватися ще більше підготованих ветеранів.

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У Росії має розв'язатися громадянська війна

Колишній співробітник служби зовнішньої розвідки КДБ розказав, що в історії із Бахмутом варто також посилатися і на історичну основу.

"У 1941 році Сталін втратив протягом одного літа всю професійну армію – 5,5 мільйонів. Це не завадило йому захопити пів Європи", – зауважив він.

За його словами, у складі радянської армії були лише мобілізовані резервісти. Це і загальмувало рух в Радянській імперії.

Загибель і знищення кадрової армії не робить принципово неможливим наступ. Єдиний спосіб вийти з-під їхнього удару – це переспрямувати удар в середину Росії для того, щоб у них виникла громадянська міжусобна війна,

– переконаний він.

У протилежному випадку російське керівництво і далі буде закидати українські землі гарматним м'ясом.

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