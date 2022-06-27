Просуватиметься повільно, – депутат Європарламенту припустив, коли чекати сьомого пакета санкцій

Робота над сьомим пакетом санкцій проти Росії не буде швидкою. У кращому випадку він буде готовий на початку осені.

Про це 24 каналу розповів депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. За його словами, якщо серйозні дискусії щодо сьомого пакета санкцій розпочнуть влітку – наприкінці червня – у липні, тобто вже зараз, то закінчити його зможуть до вересня.

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Бо він буде пробиватися дуже важко, повільніше,

– переконаний Ауштрявічюс.

До того ж багато високопоставлених чинів та євродепутатів влітку їдуть у відпустки. Такий "літній настрій", як каже депутат, грає не на руку узгодженню сьомого пакета.

Однак, головне, щоб наступні санкції були на порядку денному, адже є ще багато важелів впливу, які можуть завдати болючого удару Кремлю.

"Потрібно погодитися, що економічна ситуація та загалом прогнози в Євросоюзі не дуже доброзичливі, і ріст інфляції, ріст цін на енергетику багато хто пов'язує з санкційною політикою, хочемо ми цього чи ні", – пояснив Ауштрявічюс.

Він додав, що аби спростовувати та пояснювати це, потрібно брати участь не в одній дискусії. Потрібно, так би мовити, змінювати мислення, а це займає час.

А якщо є такі зацікавлені політики як Орбан, які, по-моєму, на прямому каналі з Москвою, то чого ми можемо чекати? Звичайно, пробиватися таке питання буде дуже важко,

– підсумував литовський політик.

Пятрас Ауштрявічюс розповів про сьомий пакет санкцій: дивіться відео

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