Грузинський парламент відкликав скандальний закон про "іноагентів" після масових протестів народу. Ці події пройшли проти волі Владіміра Путіна і його дуже неприємно вразив результат.

Про це в ефірі 24 Каналу зазначив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він підкреслив, що в протестах брала участь переважно молодь, бо саме вона не хоче, аби Грузія нагадувала Росію.

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Грузія проти тоталітарної імперії

За словами Геннадія Гудкова, в грузинському парламенті було два закони – американський та російський "у чистому вигляді". Сповзання до тоталітарної імперії налякало народ і змусило вийти на протест.

"Те, що відбулося – проти волі Путіна. І не принесло йому потрібний результат. Путінський режим в Грузії зазнав чергової поразки", – підкреслив Гудков.

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У Грузії неоднозначна влада

Закон – один з приводів, підкреслив опозиціонер. Він виділив насамперед "тіньову політику" в країні, маючи на увазі проросійського олігарха та експрем’єр-міністра Бідзіна Іванішвілі.

Ми усі знаємо, що в Іванішвілі були серйозні фінансові і не тільки домовленості з Путіним ще з 2012 року. Іванішвілі не може бути вільним від цих домовленостей і змушений їх виконувати. Тому виникла двояка ситуація. Грузинський народ це відчув,

– сказав Гудков.

Він підкреслив, що вже й Європейський Союз прямо пропонує Грузії визначитися з ким вони: "з цивілізованою Європою чи хитається між двома стільцями".

"Я думаю, що ось цей стан невизначеності налякав, обурив середнє і молоде покоління Грузії. Вони вийшли на вулицю. Вони не хочуть, аби Грузія нагадувала Росію та котилася в бік їхнього режиму", – резюмував Геннадій Гудков.

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