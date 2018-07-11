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Протест власників авто на "єврономерах" у Києві: озвучено вимоги учасників акції

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Власники авто на "єврономерах" озвучили свої вимоги до влади
Власники авто на "єврономерах" озвучили свої вимоги до влади / Фото з відкритих джерел

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією, які протестують у центрі Києва, вимагають від Кабміну скасувати постанову №475, згідно з якою поліції надається доступ до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006", і внести до порядку денного Верховної Ради законопроекти №8487 і 8488, які знижують акциз на розмитнення машин.

Про це заявив керівник організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич, передає УНІАН

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Перша вимога – це скасування постанови Кабінету міністрів від 20 червня №475, яка дала можливість репресувати авто на єврономерах по всій території України й практично паралізувати всю роботу митниць. Друга – ухвалити законодавство для адекватного розмитнення таких транспортних засобів,
– заявив протестувальник.

Він зазначив, що ці вимоги потрібно виконати зараз, адже цей тиждень є останнім перед тим, як Верховна Рада піде на літні канікули.

"Тому потрібно внести до порядку денного Ради законопроекти №8487 і 8488, щоб вони вже були зареєстровані. Адже порядок денний дає можливість поставити дату звіту. Якщо ми не внесемо до порядку денного, то ми не зможемо розглянути його до ухвалення нового бюджету. Оскільки зміни до Податкового та Митного кодексів приймаються за 6 місяців до прийняття бюджету", – додав Ярошевич.

За його словами, акція протесту буде проводитися безстроково, і до неї будуть долучатися ще більше власників авто з іноземною реєстрацією.

"Ми приїхали сюди на безстрокову акцію. Зараз лише невелика частина, яку ми змогли зібрати за одну добу, і багато людей не встигли відпроситися з роботи або доїхати", – сказав він.

Також, Ярошевич додав, що власники авто на "євробляхах" будуть мітингувати лише урядовий квартал в Києві, адже вони "тиснуть тільки на законодавчу й виконавчу владу, тобто на Кабмін і Верховну Раду".

Нагадаємо, вранці 11 липня у Києві розпочався протест власників автомобілів на іноземних номерах зі всіх регіонів України. Майже 5 тисяч мітингувальників заблокували урядовий квартал, тож у центрі Києва утворилися затори.

 

 

Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Іноземні номери Авто протести Новини Києва Законопроект Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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