На протестах у Казахстані постраждала понад тисяча людей
6 січня 2022 , 09:15Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Дождь"
Кількість постраждалих на масових протестах у Казахстані зросла. Станом на ранок 6 січня офіційно відомо про понад тисячу потерпілих.
Що відомо про постраждалих
Таку інформацію оприлюднили у міністерстві охорони здоров'я Казахстану. Однак наразі сайт відомства не працює.
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Близько 400 людей госпіталізували, а ще 62 потерпілих перебувають у реанімації.
Зауважимо, раніше офіційно повідомляли про 1 загиблого протестувальника та 10 силовиків. Однак у мережі опублікували відео з моргу. На ньому видно сотні жертв із вогнепальними пораненнями.
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