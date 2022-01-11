На протестах у Казахстані затримали майже 10 тисяч людей
Джерело:телеграм-канал "Казинформ"
Кількість затриманих на масових протестах у Казахстані зросла. Так, станом на ранок 11 січня вона становить 9 900 активістів.
Деталі від правоохоронців про затриманих
Про таку кількість затриманих повідомили у казахському міністерстві внутрішніх справ. Про жертв чи постраждалих у відомстві не сказали нічого.
До теми Токаєв пообіцяв політичні реформи, однак аж у вересні
9900 осіб затримали правоохоронці,
– мовиться у повідомленні.
У МВС додали, що поліцейські спільно з Нацгвардією і військовослужбовцями спецпідрозділів в Таразі вилучили:
- пістолет Макарова,
- магазини до нього без патронів,
- бронежилет,
- пневматичний пістолет "ТОЗ-35".
Головне про ситуацію в Казахстані
- Через масштабні протести в країні президент Касим Жомарт-Токаєв звернувся до країн ОДКБ. Казахські силовики відмовлялися стріляти у власний народ, тому відкривати вогонь дозволили так званим "миротворцям".
- Сам глава держави заявив, що протестувальники – це "терористи", які нібито намагалися захопити державну владу.
- За офіційними даними, у Казахстані перебуває понад 2 тисячі "миротворців".
- 11 січня Токаєв заявив, що їхня місія "успішно завершилася". Тому через 2 дні війська ОДКБ почнуть відхід з країни. Триватиме цей процес до 10 днів.
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Повний текст публікації телеграм-каналу "Казинформ":
МВС: 9900 людей затримано правоохоронцями
поліцейські спільно з Нацгвардією і військовослужбовцями спецпідрозділів в Таразі вилучили пістолет Макарова (1 од.) і магазини до нього без патронів, 1 бронежилет, пневматичний пістолет "ТОЗ-35".