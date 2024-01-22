Зараз буде найкрихкіший момент у кар'єрі Путіна: чого боятись диктатору

В Росії у республіці Башкортостан спалахнули протести. Люди вийшли на захист місцевого активіста, якого засудили за "екстремізм". Та ця республіка, а також Ічкерія та Дагестан – три найкрихкіших місця, куди треба "бити".

Про це 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що важливо не переоцінювати протести в Башкирії, адже там вийшло на вулиці лише 5 тисяч людей. Зазначимо, що протести в Росії розпочалися 15 січня.

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"Республіка за конституцією (Росії – 24 Канал) – готова держава, як Татарстан. Росія, яка йшла "допомагати", колонізувала їх, але за документами росіяни навіть не закрили своє питання", – розповів політолог.

Тим часом деякі лідери Башкортостану перебувають у Відні, а дехто – у Лондоні. З ними, вважає Давидюк, можна й треба працювати.

Нині буде найкрихкіший момент у кар'єрі Путіна. Зараз це найкрихкіша точка передання – "коронація короля". У Наполеона є момент, що він вириває корону і сам себе... Крихкий момент, коли ти начебто влада, але ще не влада. І ось цей момент можна зірвати,

– зауважив Микола Давидюк.

Політолог наголосив, що серед друзів та партнерів України однозначно є опозиція. Мовляв, США, на його думку, не хочуть великих дестабілізацій в Росії. Однак все одно на континенті є сили, які готові допомагати Україні.

"Є домашні завдання, які ми можемо робити, не радитися зі всіма. Нині "вікно можливостей" до березня є. Чи вийде з цього щось – не знаю", – додав Микола Давидюк.

Політична історія

Політолог вважає, що треба, зокрема, інвестувати в націоналізм у Росії. Адже він, мовляв, дасть результат, коли такі республіки як Башкортостан почнуть відколюватися від країни-агресорки.

"Цей хлопець (якого звинувачують в "екстремізмі" – 24 Канал) – це не екоактивіст, як його часто подають. Він – політичний націоналіст своєї республіки. Він каже: "Я не хочу, щоб ви крали золото, соду". Це – політична історія", – сказав Давидюк.

Протести у Башкирії: коротко