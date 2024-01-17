Треба воювати в Росії: чоловіків Башкирії закликають повертатися з війни в Україні

У російській республіці Башкирії почались масові заворушення. Тисячі людей протестують проти вироку місцевому активісту Фаїлю Алсинову, якого засудили на чотири роки за екстремізм.

Ситуація набирає обертів, передає 24 Канал. Мітингувальники вже закликають своїх земляків повернутися на батьківщину з війни в Україні.

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"Я закликаю всіх бійців Башкирії залишити територію України й повернутись на свою батьківщину для захисту своєї землі й свого народу. Поки ви воюєте за амбіції однієї людини, ваш народ б'ють кийками ОМОН і росгвардія. Повертайтесь на захист своєї землі", – заявила одна башкирка.

За однією з версій, активіст Алсинов висловлювався проти часткової мобілізації й закликав земляків не їхати на війну в Україну.

Є постраждалі й затримані

Місцеві ЗМІ повідомили про кількох постраждалих унаслідок зіткнення з правоохоронцями. До будівлі суду, де протестувальники перекрили дорогу, приїздила швидка допомога.

Крім того, кажуть про затримання близько 20 людей. Їх пообіцяли відпустити, якщо протестувальники почнуть розходитись.

У регіоні почалися збої в роботі месенджерів, які висвітлюють перебіг протесту. Припускають, що це влада глушить інтернет.

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Як відомо, у країні-агресорці радикалізується рух дружин мобілізованих. Жінки висувають претензії особисто до Владіміра Путіна й погрожують, що кількість їхніх прихильників зростатиме.

Крім того, збільшується невдоволення через проблеми з опаленням. Росіяни гріються біля багать у власних подвір'ях і скандують "Замєрзаєм!".

До того ж у Росії почастішали вибухи. Зокрема, вночі 16 січня було гучно у Воронежі, де під ударом опинився аеродром "Балтимор".

Акція протесту триває з 15 січня. У середу, 17 січня, вона набула нових масштабів з огляду на фінальне засідання суду щодо Алсинова.