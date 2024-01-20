"Це кінець Росії": у Башкортостані вже не хочуть миритися з утисками від росіян

У столиці Башкортостану, Уфі, 19 січня відбулась повторна акція протесту на підтримку засудженого активіста Фаїля Алсинова. Йому дали чотири роки ув'язнення за "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".

На підтримку Алсинова виступив башкирський співак Алтинай Валітов. Він записав емоційне відеозвернення, передає 24 Канал.

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Валітов наголосив, що засуджений Алсинов був національним героєм, який боровся за башкирську мову й башкирські землі. Саме завдяки йому вдалося відстояти гори Куштау й припинити золотовидобування в селах.

Кожен башкир відчуває ущемлення

Алсинова звинуватили в націоналізмі, але коренем усіх проблем є саме російський націоналізм. За словами Валітова, башкирів утискають за національною ознакою в усіх сферах, зокрема можуть звільнити з роботи.

Чому росіяни в Уфі ходять зі словами "Росія – для росіян" і їх не саджають? А башкира, який виступає на захист свого народу, на своїй землі саджають. Чому?!

– зі сльозами на очах сказав Валітов.

Далі співак сам і відповів на своє запитання. Усе через те, що башкири становлять нацменшину. Якщо вони це проковтнуть, зникне народ із тисячолітньою історією. Тому цього не буде.

"Це і є кінець багатонаціональної країни", – підсумував Валітов.

Протести в Башкирії: основне

Заворушення почались ще 15 січня в Баймаку. Вони набули великих масштабів 17 січня, коли відбулось фінальне судове засідання щодо активіста Фаїля Алсинова.

Повідомляли про постраждалих і затриманих. Одна з башкирок записала відеозвернення, у якому закликала земляків повернутись на батьківщину "для захисту своєї землі й свого народу".

Секретар РНБО Олексій Данілов зреагував на події в Башкортостані. На його думку, протести можуть призвести до розпаду Росії, до чого має готуватися Захід.

У російських ЗМІ повідомили, що до Алтиная Валітова приходили силовики й провели обшук. За якою справою були "слідчі дії", поки невідомо.