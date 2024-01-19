У Башкирії не протести, це вже національно-визвольний рух, – Яковенко

Масові бунти у Республіці Башкортостан набувають дедалі глобальнішого значення. Адже поступово національні меншини починають усвідомлювати, що гинуть за чужу їм імперію.

Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що для путінського режиму все тільки починається.

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"У Башкирії не просто локальні протести, це вже національно-визвольний рух. Там є структура: когось саджають, а хтось перебуває в еміграції", – наголосив Яковенко.

У віддалених регіонах Росії відчувається війна

Внутрішня армія Росії чисельністю й озброєнням переважає окупаційну армію, яка нині перебуває в Україні, але це поки що. Звісно, зараз у путінського режиму достатньо сил роздавити будь-який беззбройний протест.

На думку російського опозиційного журналіста, одним з ключових моментів протестів у Башкирії стало звернення до башкирів, які зараз перебувають на війні в Україні. Чоловіків закликали повертатися, адже справжній ворог на батьківщині.

Це звернення через певний час стане масовим. Річ у тім, що національні околиці – основне джерело поповнення окупаційної армії. Шансів потрапити на фронт москвичу приблизно в 30 – 50 разів менше, ніж людині з Бурятії, Башкирії тощо. Якщо у Москві поки що війни немає, то у віддалених регіонах Росії ця війна відчувається, адже цвинтарі переповнені,

– мовив Яковенко.

За його словами, майже 400 тисяч бойових втрат, які зазнала країна-агресор, розмазані по Росії нерівномірно. У Москві чи Санкт-Петербурзі їх немає, а от на національних околицях багато. Це ще одне свідчення окупаційного режиму.

Протести у Башкирії: коротко