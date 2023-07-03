Руйнують магазини й застосовують зброю: протести у Франції переросли в масовий грабіж

Протести, які охопили Париж після вбивства поліцейськими 17-річного хлопця з алжирської діаспори, швидко переросли у мародерства та грабіж. Мітингувальники руйнують магазини та банківські відділення.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. Він зазначив, що демонстранти у Франції поводяться так само як учасники руху Black Lives Matter у США, котрі протестували проти дискримінації американців африканського походження у країні.

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"Вони здебільшого руйнують магазини, і виносять звідти все, що є. Вступають у бійки з поліцією. Застосовують вогнепальну зброю, і це у Франції, де для придбання зброї необхідно отримати спеціальний дозвіл", – обурився військовий експерт.

Протестувальники у Парижі грабують магазини: дивитись відео

Масові пограбування під час протестів

Мітингувальники за шість днів розграбували 250 банківських відділень, десять торговельних центрів, 200 супермаркетів і 250 тютюнових магазинів, повідомив Олег Жданов із посиланням на міністра фінансів Франції Бруно Ле Мера. Через масові акції протестів економіка країни втратила 0,1% зростання у поточному кварталі.

Мігранти, які беруть участь у протестах, пошкодили ратуші, грабували та палили бібліотеки, здійснили напади на кілька поліцейських відділків. Французи тим часом вже об’єднуються у дружини, щоб захищатись від агресивних демонстрантів,

– додав він.

Що відомо про демонстрації у Парижі