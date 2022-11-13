Хочуть стратити 14 тисяч людей: чи можуть протести в Ірані повалити режим

Протести в Ірані не вщухають, а своїми рішеннями проти протестувальників іранський режим наближає свій крах. Протестний рух Ірану дуже схожий на український, коли спочатку все повільно, а потім вибухає.

Таку думку 24 каналу озвучив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Раніше повідомлялось про те, що парламент Ірану розв'язав руки суддям щодо протестувальників, багатьом загрожує страта.

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Іранські протести схожі на українські

Семиволос розповів, що протести в Ірані тривають понад 50 діб, і люди не збираються зупинятись. Вони йдуть за "іранським темпом", який у дечому схожий на український темп протестів. Рух наростає впродовж певного часу, а тоді відбувається мобілізація людей і фінальний вибух.

Українські протести теж відбуваються повільно, впродовж тривалого часу, коли накопичується потенціал і потім відбувається вже фінальна якась фаза цих протестів. Мені здається, що в цьому сенсі іранці певною мірою схожі на українців, і їхній темп протестів більш-менш подібний до нашого,

– зазначив директор Центру близькосхідних досліджень.

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Залякування влади не допомогли

Він продовжив, що рішення про страту протестувальників можна розглядати як залякування. Воно вже викликало розкол у середині політичних еліт Ірану. Очевидно, що це може призвести до серйозних ускладнень внутрішньополітичної ситуації.

"Вони розраховували на те, що це злякає людей. Хоча насправді ми бачимо, що люди не злякались і продовжують виходити на вулицю. Однак сам факт того, що таке відбувається, призводить до серйозного тиску на Іран з боку світової громадськості й найближчим часом ми побачимо рішення проти іранської влади на рівні ООН, Євросоюзу, тож цим вони лише пришвидшили свій крах", – зауважив Семиволос.

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