У Каліфорнії на протестах помітили радянський прапор: відео збурило мережу

У штаті Каліфорнія, що в США, тривають протести на тлі імміграційних рейдів, що є частиною політики Дональда Трампа. На одному з таких протестів помітили прапор Радянського Союзу, держави, якої немає вже понад 33 роки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, які ширять у соціальних мережах.

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Як радянський прапор з'явився на протестах у Каліфорнії

На кадрах можна побачити, як протестувальники намагаються перекривати дороги, вступають у сутички з поліцією, а також пускають піротехніку, громлять усе, що бачать та малюють графіті.

На тлі цього у відео з'являється чоловік у масці, який вирішив огорнути спину прапором СРСР.

У Каліфорнії на протестах помітили прапор СРСР: дивіться відео

Достеменно невідомо, хто був цим чоловіком, який вирішив на протести в США винести прапор держави, що немає вже з 1991 року. Також невідомо, чи ця людина була нащадком іммігрантів, які переїхали до Сполучених Штатів, ще коли Радянський Союз існував, чи просто вирішила хайпанути та привернути таким чином до себе увагу.

У мережі, звісно, відповідну витівку чоловіка не оцінили.

Як у мережі реагують на радянський прапор у Каліфорнії / Скриншоти 24 Каналу

До слова, відомо, що протести у Каліфорнії спалахнули 6 червня. Все почалося після масових затримань нелегальних мігрантів у Лос-Анджелесі.

Далі іммігранти вийшли на вулиці, почали палити машини та громити все довкола. Дональд Трамп, своєю чергою, доручив силовикам звільнити Лос-Анджелес від навали та ввів у місто війська нацгвардії.