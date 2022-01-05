Протести в Казахстані: президент Токаєв відправив у відставку уряд

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни. Відповідний указ він підписав вранці 5 січня. Документ набирає чинності з дня його публікації.

Передумовою до відставки уряду стали протести, які охопили Казахстан. Жителі країни вийшли на мітинг щодо підвищення цін на газ. Згодом люди почали вимагати відставки уряду, зведення нових фабрик і заводів та скорочення безробіття.

Що цьому передувало У Казахстані знизили ціну на пальне, як того вимагали мітингувальники

Токаєв оголосив про відставку уряду

Відповідно до президентського указу, тимчасово виконувати обов'язки прем'єр-міністра Казахстану буде Аліхан Смаілов.

Щодо решти членів уряду, то вони продовжать працювати, допоки не затвердять новий склад.

Крім того, іншим указом Токаєв звільнив Кримбека Кушербаєва з посади державного секретаря. На його місце президент призначив Єрлана Каріна.

Водночас Мурат Нуртлеу став першим заступником Голови Комітету національної безпеки. Раніше він обіймав посаду заступника Керівника Адміністрації Президента.

Хто буде в новому уряді: версія ЗМІ

Раніше низка ЗМІ заявляла, що Токаєв невдовзі має оголосити про відставку уряду. Однак офіційних підтверджень цій інформації не було. На тлі цих чуток видання "Sputnik Казахстан" оприлюднило новий склад уряду Казахстану.

Що змінилося

Міністр закордонних справ Мухтар Тлеуберді стане ще й віцепрем'єром.

Наймолодший міністр – Асет Іргалієв. Йому довірили національну економіку.

Мінпраці очолив Серік Шапкенов.

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Яким буде новий склад уряду Казахстану / Інфографіка "Sputnik Казахстан"

Токаєв звернувся до громадян Казахстану

Пізно ввечері 4 січня президент Казахстану записав відеозвернення до жителів країни. Політик, зокрема, запевнив, що усі законні вимоги з боку активістів врахують. Водночас він анонсував робочу нараду щодо усіх цих питань: захід має відбутися 5 січня.

Крім того, Токаєв закликав громадян не піддаватися на провокації. Президент засудив заклики атакувати адміністративні приміщення, адже це злочин, за який загрожує покарання.

Після звернення Токаєва з’явилася інформація, що в столиці Алмати та Мангістауській області оголосили надзвичайний стан. Крім того, в Алмати запровадили низку заходів, зокрема комендантську годину та обмеження на переміщення.