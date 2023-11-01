Диктатури завжди вигадують ворога: де Путін шукає винуватців своїх невдач
Після антиєврейських протестів в аеропорту Махачкали, які стали відголосом війни ХАМАС та Ізраїля, Владімір Путін швидко знайшов винних – США та Україну, які нібито підбурили дагестанців до дій.
Російський опозиційний політик Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, що така відповідь не дивна, адже у росіяни у всіх їхніх проблемах винуваті або американці, або українці.
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Так вчиняють авторитарні режими
Завжди можна знайти зовнішнього ворога, хто прикриє твої провали, непрофесіоналізм, нездатність до творення країни. Так вчиняють всі диктаторські, авторитарні режими.
В Китаї також у всьому винні США, і цей антиамериканізм поєднує Пекін та Москву.
"Диктатури завжди вигадають собі ворога. Це найчастіше якась велика держава, які винна у всіх бідах. Або ж це – найближчі сусіди, на яких необхідно напасти, тому що вони – вороги, живуть краще жителів цієї тоталітарної країни та дратують тим самим", – впевнений Гудков.
Кого Путін звинувачує у своїх невдачах: дивіться відео
Хто винний
Так само сусіди Ізраїля – арабські країни – бачать в ньому ворога. Хоча Ізраїль має ВВП у 10 разів більше, ніж будь-яка арабська країна. В Ізраїлі все є – медицина, прибутки, все будується та розвивається.
А сусіди погано живуть, тому що у їхній країні влада захоплена та узурпована та використовується виключно як інструмент пограбування та пригноблення народу. А тому їм потрібно знайти ворога. Ось і вигадують, що нібито у всьому "винні" євреї,
– зазначив опозиціонер.
Водночас в Ізраїлі з понад 9,5 мільйонів населення понад 2 мільйони – араби. Також там велика кількість емігрантів з Росії та України.
"Яка це єврейська країна – вона багатонаціональна. Так, вони мають проблеми та глибокі внутрішні суперечки. Але також це високорозвинена, демократична країна. Від цього й ненависть до неї від країн-сусідів", – підкреслив Геннадій Гудков.
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Більше про звинувачення Путіна у бік Заходу та Україні
- В Дагестані пройшли протести, що сколихнули Махачкалу, де в аеропорту розгнівані місцеві жителі шукали євреїв, які буцімто мали приїхати з Ізраїлю на проживання в Дагестан. Загострення відбулось на тлі війни Ізраїлю та ХАМАС.
- Після розгону протестувальників, з заявою виступив Владімір Путін. Він сказав, що у нестабільності в Росії зацікавлені США, і саме звідти підбурювали натовп в Дагестані.
- За словами Путіна, і за подіями на Близькому Сході та за війною в Україні буцімто також стоять Сполучені Штати. Путін наголосив, що "необхідно розуміти, де корінь зла". Також він порівняв Захід з "павуком, який намагається оплутати своїм павутинням увесь світ".
- Крім того, глава Кремля звинуватив Україну в "організації" протестів в Махачкалі. Мовляв, вони були "інспіровані" через соціальні мережі зокрема "з території України під керівництвом західних спецслужб".