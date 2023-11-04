Ситуація вибухонебезпечна: чи може Кавказ піти проти режиму Путіна

Владімір Путін звинуватив Україну та Захід у підбурюванні людей під час антиєврейських погромів у Дагестані. Насправді російська влада могла сама зіграти на антисемітизмі та показати, що це серйозно бентежить людей.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник ФСБ у відставці, ексдепутат держдуми Росії Геннадій Гудков, зауваживши, що у Дагестані завжди були проблеми. За його словами, не варто відкидати, що вони можуть повторитися в майбутньому.

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У що можуть перерости протести у Дагестані

Зрозуміло, що ніяке повідомлення у телеграм-каналі не могло спровокувати те, що сталося. Причиною є втома, агресія та жахи буття, які накопичилися у людей.

Проблеми ще будуть, але, думаю, поки немає надій на те, що станеться масштабний конфлікт на Кавказі, який кардинально змінить ситуацію,

– зауважив Геннадій Гудков.

Проте, він додав, що енергія руйнації, яка є серед населення, може проявитися у будь-якій емоційній ситуації та на будь-якій території.

"Погроми в Дагестані показали слабкість режиму, вони його і розвалять. Але це треба робити зсередини, ззовні не виходить. Ситуація вибухонебезпечна, тому що накопичився безадресний агресивний потенціал і він може прорватися будь-куди", – наголосив полковник ФСБ у відставці.

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Як Путін хоче втримати Кавказ

Поки російській владі вдається маніпулювати агресивним потенціалом у вигідному для себе плані, але це не означає, що так буде завжди. Уже зараз Путін намагається продемонструвати своє особливе ставлення до Рамзана Кадирова, адже переконаний, що тільки він може втримати для нього Кавказ. Заради цього Путін фінансує Чечню, самого Кадирова, дозволяє йому мати власну армію, вчиняти беззаконня там, де заманеться.

У питанні втримання Кавказу російський диктатор також розраховує на ФСБ, воєнну розвідку, слідчих, прокурорів і на повністю підконтрольні суди.

Влада утримується маніпуляціями та силою. Комусь пояснюють, що маєш піти й загинути нібито за батьківщину, а за це тобі заплатять гроші. А тим, хто незадоволений показують велику армію, яка може з тобою швидко розправитися,

– підкреслив Гудков.

Сьогодні в Росії навіть розглядають новий закон, де за уникнення мобілізації можуть присудити до 5 років тюрми. А якщо людина наважиться назвати війну війною, то за це можуть посадити ще на довше.

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