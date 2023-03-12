Росіяни хочуть спровокувати армію НАТО, – аналітик оцінив загрозу від протестів у Молдові

В Молдові останніми днями проходять акції протесту проти тамтешньої влади. До цього зусиль доклали російські спецслужби, одніє з причин може стати бажання Росії втягти війська НАТО до війни в Україні.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Росія має на меті розхитати політичну ситуацію в різних країнах пострадянського простору.

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Клочок зауважив, що ця ситуація в Молдові нагадує йому "хороводи Вадима Рабіновича та ОПЗЖ під Національним банком".

Зараз в Молдові з'являються якісь люди, вони визнають, що навіть не розуміють румунської мови і намагаються розхитувати ситуацію в країні.

Готуються провокації

За словами політолога, не варто применшувати ситуацію, що розгорається в Молдові. Ситуацію підігрівають, періодично заявляють про так звані теракти та провокації на території Придністров’я.

Провокації готуються. Зараз в Чехії, Сербії, Болгарії, Молдові запускають щупальці росіяни. Вони намагаються підірвати ситуацію зсередини,

– додав експерт.

Він також згадав неоднозначні ситуації до роковин повномасштабного вторгнення в Естонії та в Німеччині з покладанням квітів до танка.

Протести у Молдові: дивитись відео

Росія хоче спровокувати Румунію

Клочок припустив, що розпалювання ситуації у Молдові росіянам необхідне, "аби втягти у війну війська НАТО".

Не випадково днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан згадав, що він знає, мовляв, нібито скоро на порядку денному у Заходу постане питання про долучення до військових дій в Україні військ західних країн.

Експерт нагадав, що на румунсько-українському кордоні зараз перебуває велике угрупування військ Сполучених Штатів Америки ще з осені 2022 року.

Крім того, Румунія має немалі військові потужності, аби завадити будь-якими агресивним діям Росії, наприклад, у Придністров'ї,

– зауважив політолог.

Він переконаний, що так Росія провокує певні дії Румунії.

Ситуація в Грузії

За словами Клочка, для Росії навіть теперішня ситуація у Грузії виглядає привабливо. Крім виступів проти закону щодо "іноагентів", там з'являються інші, наприклад, проти призову в армію. Так росіяни намагаються розхитувати внутрішню ситуацію в країні.

Я бачу, що у лідерів різних країн, спецслужб, зокрема і України, є відповідна реакція на це. Тобто питання тримається під контролем, але звісно, це буде непросто,

– наголосив спікер.

Протести у Молдові: що відомо