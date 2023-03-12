Росіяни хочуть спровокувати армію НАТО, – аналітик оцінив загрозу від протестів у Молдові
В Молдові останніми днями проходять акції протесту проти тамтешньої влади. До цього зусиль доклали російські спецслужби, одніє з причин може стати бажання Росії втягти війська НАТО до війни в Україні.
Про це в ефірі 24 Каналу повідомив керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Росія має на меті розхитати політичну ситуацію в різних країнах пострадянського простору.
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Клочок зауважив, що ця ситуація в Молдові нагадує йому "хороводи Вадима Рабіновича та ОПЗЖ під Національним банком".
Зараз в Молдові з'являються якісь люди, вони визнають, що навіть не розуміють румунської мови і намагаються розхитувати ситуацію в країні.
Готуються провокації
За словами політолога, не варто применшувати ситуацію, що розгорається в Молдові. Ситуацію підігрівають, періодично заявляють про так звані теракти та провокації на території Придністров’я.
Провокації готуються. Зараз в Чехії, Сербії, Болгарії, Молдові запускають щупальці росіяни. Вони намагаються підірвати ситуацію зсередини,
– додав експерт.
Він також згадав неоднозначні ситуації до роковин повномасштабного вторгнення в Естонії та в Німеччині з покладанням квітів до танка.
Протести у Молдові: дивитись відео
Росія хоче спровокувати Румунію
Клочок припустив, що розпалювання ситуації у Молдові росіянам необхідне, "аби втягти у війну війська НАТО".
Не випадково днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан згадав, що він знає, мовляв, нібито скоро на порядку денному у Заходу постане питання про долучення до військових дій в Україні військ західних країн.
Експерт нагадав, що на румунсько-українському кордоні зараз перебуває велике угрупування військ Сполучених Штатів Америки ще з осені 2022 року.
Крім того, Румунія має немалі військові потужності, аби завадити будь-якими агресивним діям Росії, наприклад, у Придністров'ї,
– зауважив політолог.
Він переконаний, що так Росія провокує певні дії Румунії.
Ситуація в Грузії
За словами Клочка, для Росії навіть теперішня ситуація у Грузії виглядає привабливо. Крім виступів проти закону щодо "іноагентів", там з'являються інші, наприклад, проти призову в армію. Так росіяни намагаються розхитувати внутрішню ситуацію в країні.
Я бачу, що у лідерів різних країн, спецслужб, зокрема і України, є відповідна реакція на це. Тобто питання тримається під контролем, але звісно, це буде непросто,
– наголосив спікер.
Протести у Молдові: що відомо
- У неділю, 12 березня, проросійські сили Молдови готують масштабні безлади на акції протесту.
- Американська розвідка повідомляє, що особи, пов'язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові з метою встановлення проросійської адміністрації.
- Представник ГУР МО Андрій Черняк пояснив, які цілі переслідують росіяни в Молдові. За словами Черняка, мовиться про бажання Кремля: відвернути увагу світової спільноти від великої війни в Україні та продемонструвати бодай якусь "перемогу" росіянам.
- На тлі ще більших загроз від Росії Європейський союз планує направити цивільну місію в Молдову. У рамках місії адміністративний персонал із країн-членів ЄС, в основному з судових органів, поліції та митниці, консультуватиме Молдову з питань створення ефективного сектору безпеки.