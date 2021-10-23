Протеже Татарова: слідчий КДБ мітить в судді КСУ

Суддя КСУ – це вершина юридичної кар'єри, за яку немає нічого вище. Для будь-якого юриста Конституційний Суд – це кар'єрний Олімп. В усьому світі туди потрапляють найкращі правники, а в Україні Офіс Президента перетворює конкурс до КСУ на цирк.

Мовиться про те, що кандидат Микола Погорецький не зміг відповісти на елементарне запитання про рішення Європейського суду з прав людини. Водночас конкурсна комісія пафосно назвала його "одним із найвідоміших фахівців".

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Для розуміння – на це питання, не запинаючись, відповість будь-який більш-менш досвідчений адвокат. Це просто основа їхньої професії.

Погорецький – протеже Татарова

Знаєте, чому комісія так очевидно витягує Погорецького? Бо завести в КСУ його хоче добре відомий всім заступник Андрія Єрмака – Олег Татаров.



Татаров намагається пропхати Погорецького в КСУ / Фото з "Української Правди"

Погорецький з дружиною працюють в Адвокатському об'єднанні "Креденс", яке ще донедавна називалось "Татаров, Фаринник, Головко". Заступник Єрмака там був керуючим партнером.

Окрім цього, Погорецький разом із Татаровим ще 2014 року видав навчальний посібник про розслідування масових заворушень. А в команди Татарова – колосальний досвід в переслідування майданівців.

Слідчий КДБ

Олег Татаров – скандально відомий заступник голови Офісу Президента Андрія Єрмака з серпня 2020 року. Він є люстрованим чиновником МВС часів Віктора Януковича, виправдовував побиття автомайданівців.

Втім навіть не це найогидніше. Свою кар'єру кандидат до КСУ розпочав у Комітеті державної безпеки. Від 1986 до 1988 року він проходив підготовку в московській Вищій школі КДБ. Після її закінчення й до 1992 року працював слідчим відомства у Харківській області.

Лише з цієї підстави комісія мала б викинути його з конкурсу. Це пряма норма закону "Про очищення влади". Особи, які працювали в КДБ, не можуть претендувати на посаду судді КСУ.



Погорецький є проректором КНУ / Фото з сайту Київського національного університету

Однак конкурсна комісія має чітке завдання – протягнути людей Татарова в Конституційний Суд, і на закон їм начхати.

Микола Погорецький з відео – це також проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Завідувач кафедри правосуддя.

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Неосвічені кандидати в судді КСУ

Та сама конкурсна комісія не поставила іншій кандидатці від Татарова – Єлизаветі Євграфовій жодного питання про чималу кількість її елітної нерухомості та автівок і оформлений на матір бізнес в окупованому Криму.



Єлизавету Євграфову не запитали про статки й бізнес в Криму / Фото з сайту "Закон і Бізнес"

Інша претендентка не знає значення латинського виразу "Dura lex sed lex". Про те, що "закон суворий, але він закон" юристів навчають на першому курсі університету. Це загальновживаний крилатий вираз.

І такі неуки пхаються на найвищу юридичну посаду країни. Установу, 18 суддів якої можуть скасувати будь-який закон в Україні. Однак конкурсну комісію нічого не обурює. Головне, що кандидати в судді КСУ – від Татарова.

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Безперечно, чинний голова Конституційного Суду Олександр Тупицький, як на мене, жахливий і продажний персонаж. Але люди, яких Офіс Володимира Зеленського пхає на його місце, нічим не кращі.



Люди від ОП не кращі за Олександра Тупицького / Фото з сайту "Української Правди"

Водночас Тупицькому в КСУ залишилося менше року, а працівника КДБ Погорецького Татаров туди пхає на 9 років. Замість вирішити проблему з Судом, команда президента робить її значно гіршою.

Олександр Тупицький – одіозний голова КСУ, якого підозрюють у втручанні в роботу системи казначейства. Йому також інкримінують надання неправдивих свідчень і підкуп свідка, неправдиве декларування і самоправство.

Зеленський вже й президентом не буде, а заведені його командою в КСУ російські консерви будуть загрозою національній безпеці. Важко уявити, що глава держави не в курсі цього всього, а цирк, тобто конкурс має закінчитися найближчим часом.