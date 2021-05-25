За образу судді: проти Навального в Росії відкрили вже третю справу

Проти російського опозиціонера Олексія Навального у Росії відкрили вже третю кримінальну справу. Окрім підозри у викраденні грошей з ФБК, створенні організації, що зазіхає на особистість і права громадян, тепер його підозрюють в образі судді Акімової.

Олексій Навальний 25 травня написав про нові звинувачення, які йому інкримінують. Він також заявив, що доказів у справах дуже мало.

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Навальному інкримінують образу судді

Олексій Навальний заявив, що 24 травня його викликав слідчий з особливо важливих справ ГСУ СК Росії.

Він повідомив мені, що в нашій Россіюшкє розслідують аж 3 нові особливо важливі справи. Ними займається на найвищому рівні 21 слідчий. І злочинець за всіма трьома кримінальними справами я – Навальний Олексій Анатолійович,

– розповів опозиціонер.

Перша справа стосується викрадення пожертв, які люди відправили до Фонду боротьби з корупцією.

"Постанова на 3 листочках, доказів взагалі жодних. Просто написано "викрав". Ось і все. А що там доводити, ви його прізвище бачили? Проти нього будь-які справи можна порушувати", – написав Навальний.

Друга – щодо створення некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян. Там нібито також 3 листки, а єдиний доказ – публікація фільму "Палац Путіна".

І третя – це образа судді Акімової.

"Тієї самої тітоньки, яка вела сфабриковану справу про "образу ветерана", яка вразила всіх юристів країни. Як саме образив, теж не вказано" – прокоментував справу Навальний.

Мовиться про справу про нібито "образу ветерана" Ігната Артеменка, яку розглядала суддя Акімова. У лютому 2021 року вона винесла вирок – оштрафувала його на 850 тисяч рублів.

Навальний тоді сказав судді: "Я вважаю, що ви за це за все будете горіти в пеклі! Ну ви начебто більш – менш молоді, ви не тільки горіти в пеклі будете, але ще відповісте на нормальному людському суді".

Коротко про справу Навального