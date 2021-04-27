Протистояння немає, – у Зеленського прокоментували конфлікт з Тупицьким

У Зеленського запевнили, що ситуація з відстороненим очільником КСУ не впливає на роботу самого суду. Водночас протистояння між президентом та Олександром Тупицьким взагалі немає.

Натомість тривають звичайні процеси. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив Федір Веніславський – "слуга народу", представник президента у КСУ.

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Він нагадав, що напередодні Зеленський видав указ про створення конкурсної комісії щодо відбору 2 суддів у КСУ. Мовиться про вакантні посади за квотою президента.

"Вже провели перемовини з послами G7. Їм запропонували внести свої кандидатури до складу конкурсної комісії, також вже направили лист до Венеціанської комісії", — сказав він.

Зараз немає протистояння, Тупицький перебуває в орбіті кримінального судочинства. Як складеться його доля – це, думаю, питання до організації досудового розслідування,

– додав він.

Й запевнив, що на роботу КСУ це не впливатиме. Суд продовжує працювати, зокрема – ухвалювати рішення. "Буде продовжено розгляд цілої низки справ", – запевнив Веніславський.

Скандал навколо Тупицького: що варто знати

Зеленський відсторонив Тупицького з посади очільника Конституційного Суду. Згодом глава держави взагалі скасував указ Януковича про призначення його суддею КСУ.

Після цього 49 нардепів оскаржили у КСУ указ Зеленського. Це переважно представники "Батьківщини" і "Європейської Солідарності".

Ще на початку 2021 року, 19 січня, ДБР повідомило Тупицькому про підозру. Йому інкримінують надання неправдивих свідчень та підкуп свідка.

Згодом у Державному бюро розслідувань відкрили ще одне кримінальне провадження проти Тупицького. Його підозрюють у вчиненні самоправства.

Відсторонений від посади Тупицький не з'являється на засідання Печерського райсуду. Наприклад, 7 квітня він заявив, що не може прийти у суд через погане самопочуття матері.



Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу