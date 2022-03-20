Згідно з попередньою інформацією, протягом останніх двох днів (станом на 20 березня 2022 року – 24 канал) катуванням із боку орків піддалися щонайменше 12 місцевих патріотів.

Важливо В Енергодарі окупанти викрали першого заступника мера Івана Самойдюка

Відомо, що ці люди вели активну боротьбу з окупантами у соціальних мережах.

"Так, росіяни силоміць вивозили людей до лісу, знущалися з них, "наполегливо переконували" перейти на бік ворога. Ніхто не здався! Перемога буде за нами", – йдеться в повідомленні.

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