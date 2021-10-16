Провалля під колією на Буковині: рух вантажних потягів нарешті відновили

Поблизу села Мамалига, що на Буковині, відновили рух вантажних потягів. У вересні на тій залізничній ділянці утворилося глибоке провалля.

При цьому, пасажирські потяги поки ще продовжують курсувати через Тернопіль. Такою інформацією поділився Олександр Шевченко, керівник пасажирських перевезень УЗ.

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Важливі результати фінальної експертизи

Шевченко повідомив, що рух вантажних потягів дозволили лише після того, як була проведена попередня експертиза провалля. Наразі біля проблемної ділянки цілодобово чергують залізничники. Втім, аби відновити курсування там потяга 117/118 "Чернівці – Чернігів", геологи мають завершити фінальну експертизу. Її результати будуть готовими 18 жовтня.

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