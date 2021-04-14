Провести зустріч Байдена й Путіна готові 3 держави, – ЗМІ

Президент США Джозеф Байден телефоном поговорив із Володимиром Путіним і зазначив, що хотів би особисто зустрітися. Наразі три країни зголосилися організувати цю зустріч.
Джерело:Iltalehti
Принаймні одна з них – Фінляндія – проінформувала Москву і Вашингтон про свою готовність. У фінських ЗМІ з'явилася інформація і про інші країни, які готові взяти на себе організацію та проведення зустрічі.
Нещодавно Байден поговорив телефоном з Путіним про Донбас
Зустріч Байдена і Путіна: де можливе проведення
У лютому глава МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто заявив ЗМІ, що його країна готова провести у себе можливу зустріч лідерів Росії і США. Однак тоді конкретних планів про зустріч Путіна і Байдена ще не було. Це, так би мовити, була заява на випередження.
Нині Фінляндія підтвердила свою готовність і офіційно повідомила про це Росію і США.
Фінляндія завжди пропонувала свої дипломатичні послуги. Що стосується цієї можливої зустрічі, то обом сторонам була представлена готовність до її організації,
– повідомили у президента Фінляндії.
Раніше, у в 2018 році, Путін зустрічався в Фінляндії з американським колегою Дональдом Трампом.
За даними ЗМІ, інші 2 країни, які також хочуть організувати зустріч – це Австрія та Ісландія.
Зустріч Путіна і Байдена: коротко
- У телефонній розмові 13 квітня Байден запропонував Путіну зустрітися в найближчі місяці в третій країні.
- Втім, прессекретарка Байдена Джен Псакі розповіла, що зустріч може відбутися аж влітку. Псакі наголосила, що у переговори про це перебувають лише на початку процесу.
- Байден і Путін ще не бачилися від тоді, як перший став президентом США.