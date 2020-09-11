На центральному залізничному вокзалі Києва 8 вересня провідник кинув сумку в пасажира, який намагався заскочити в потяг, що рухався. Чоловік майже впав під колеса. Через три дні після інциденту в Укрзалізниці прокоментували дії провідника та розповіли про подальшу долю пасажира.

Після інциденту постраждалий чоловік таки щасливо дістався місця призначення. Про це повідомив представник Укрзалізниці телеканалу "1+1".

Читайте також Напад в поїзді на Анастасію Лугову: через інцидент Укрзалізниця звільнила з роботи працівників

Що мав зробити провідник за інструкцією

Якщо склалася якась ситуація, що загрожує життю пасажира або безпеці руху, провідник зобов’язаний зробити екстрене гальмування за допомогою "стоп-крану" і тоді вже, залежно від того, який інцидент стався, далі з'ясовувати ситуацію,

– сказали в Укрзалізниці.

Зауважимо, на відео інциденту чути звук зірваного стоп-крана. Тобто хтось з бригади потяга все ж діяв за інструкцією.

Дивіться відео, на якому провідник кидає в пасажира сумку (на відео присутня лайка – 18+):

Важливо! Ніколи не застрибуйте в потяг, який рухається. Це вкрай небезпечно для вашого здоров'я та навіть життя.

Як прокоментували інцидент в Укрзалізниці

Представник Укрзалізниці сказав, що їм дуже шкода, що така ситуація трапилась. Зараз триває службове розслідування цього інциденту. Після цього Укрзалізниця зробить висновки щодо дій бригади потяга та самого пасажира.

Результати розслідування обіцяють оприлюднити. Як повідомили в Укрзалізниці, чоловік не постраждав і скористався своїм квитком на потяг.