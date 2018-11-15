21:07
15 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Ледібой Путін. Руки-базуки Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:52, 14 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, 14 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Провладний блок розповзається перед виборами, – Лещенко про аферу Гройсмана і мовчання Порошенка

      700 Читать новость на русском

      Досі немає реакції Петра Порошенка на скандал навколо ймовірного незаконного збагачення розвідника Сергія Семочка та наявності російських паспортів у членів його родини. Адже саме президент призначав Семочка на керівну посаду у службі зовнішньої розвідки. Виглядає так, що з власних вуст очільник країни не хоче нічого коментувати, але транслює якусь інформацію у мережі через "порохоботів".

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат Сергій Лещенко.

      Читайте також: Як Медведчук рветься до українського парламенту: одіозна схема

      Також політик висловив власну думку з приводу ситуації навколо втечі Мирослава Продана – чергового очільника фіскальної служби, якого підозрюють у незаконному збагаченні: "Відколи Азаров цю службу створив, відтоді так і тягнеться. Лазаренко теж втік до Греції начебто на лікування, а потім до США, де його й ув'язнили. Так само і Продан. Він, очевидно, розуміє, що процедури розшуку тривалі, і просто намагається перечекати смуту".

      Порошенку треба консолідувати провладний блок, щоб не люди розповзлися перед виборами. От Продан – людина Гройсмана 100%, і його рівень – районна податкова десь у Вінниці. Далеко до всеукраїнського масштабу. Через кулуарну аферу Гройсман підняв Продана на високу посаду. Тепер Порошенко тисне на Гройсмана, щоб той більше не втілював такі схеми,
      – наголосив Лещенко.

      І додав, що прем'єр фактично пожертвував Проданом, щоб зберегти хороші стосунки з президентом. Хоча ще кілька тижнів тому заявляв, що той буде керівником ДФС, допоки сам Гройсман керуватиме урядом.

      Гройсман
      Лещенко вважає, що Мирослав Продан – на 100% людина Володимира Гройсмана

      Також нардеп прокоментував звинувачення з боку громадських активістів до керівника САП Назара Холодницького у тому, що він навмисне затягує і закриває справи. У Центрі протидії корупції говорили про 13 таких справ. Сергій Лещенко нарахував їх ще більше: "Насправді їх щонайменше 16".

      Холодницький – дуже зручний партнер для керівних кланів, зокрема президентського. Вони – спільники. Чи його візьмуть у список на наступних виборах, чи підвищать у посаді, якщо залишаться у владі – не знаю. Натомість керівник САП для них як "вільна каса": треба закрити справу – закриє, треба відкрити – відкриє, зробити обшук – прошу, попередити про обшук – будь ласка,
      – пояснив депутат.

      Нагадаємо, у жовтні 2018 року Сергій Лещенко заявляв, що "після повалення режиму Януковича владу в державі захопили політики з тими ж цінностями, що і попередній президент-втікач, але кращим знанням англійської мови" і розповідав про те, як Порошенко намагається не дати Гройсману пропіаритись перед виборами.

      Теги: Корупція Новини України Петро Порошенко Державна фіскальна служба САП Володимир Гройсман Сергій Лещенко Назар Холодницький
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      сьогодні , 20:01 Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      Тетяна Острікова 673
      США устроили ловушку России и ОПЕК
      сьогодні , 19:01 США устроили ловушку России и ОПЕК
      Злой Одессит 2054
      Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
      сьогодні , 18:00 Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
      Олександр Бевза 983
      Зима близко, поэтому учитесь падать правильно
      сьогодні , 17:01 Зима близко, поэтому учитесь падать правильно
      Юрій Бутусов 421
      Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      сьогодні , 15:00 Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      Блог Медіа 580
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Правильне планування сімейного бюджету: корисні поради
       13 березня 2017 , 15:33
      Напад на ромів у Львові: що відомо про організацію "Твереза та зла молодь"
       27 червня , 15:31
      Хакер покупал суперкары за биткоины, на этом и засветился
       23 серпня , 17:40
      Віце-президент Карпат пояснив, кого називає "вівцями" та кому належить клуб
       3 жовтня , 18:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук