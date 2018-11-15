Провластный блок расползается перед выборами, – Лещенко об афере Гройсмана и молчании Порошенко

До сих пор нет реакции Петра Порошенко на скандал вокруг предполагаемого незаконного обогащения разведчика Сергея Семочко и наличия российских паспортов у членов его семьи. Ведь именно президент назначал Семочко на руководящую должность в службе внешней разведки. Выглядит так, что сам страны не хочет ничего комментировать, но транслирует какую-то информацию в сети через "порохоботов".

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

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Также политик высказал свое мнение по поводу ситуации вокруг побега Мирослава Продана – очередного главы фискальной службы, которого подозревают в незаконном обогащении: "С тех пор как Азаров эту службу создал, с тех пор так и тянется. Лазаренко тоже сбежал в Грецию якобы на лечение, а потом в США, где его и посадили. Так же и Продан. Он, очевидно, понимает, что процедуры розыска длительные, и просто пытается переждать смуту".

Порошенко надо консолидировать провластный блок, чтобы не расползлись перед выборами. Вот Продан – человек Гройсмана на 100%, и его уровень – районная налоговая где-то в Виннице. Далеко до всеукраинского масштаба. Через кулуарную аферу Гройсман поднял Продана на высокую должность. Теперь Порошенко давит на Гройсмана, чтобы тот больше не воплощал такие схемы,

– подчеркнул Лещенко.

И добавил, что премьер фактически пожертвовал Проданом, чтобы сохранить хорошие отношения с президентом. Хотя еще несколько недель назад заявлял, что тот будет руководителем ГФС, пока сам Гройсман будет руководить правительством.

Лещенко считает, что Мирослав Продан – на 100% человек Владимира Гройсмана

Также нардеп прокомментировал обвинения со стороны общественных активистов руководителя САП Назара Холодницкого в том, что он умышленно затягивает и закрывает дела. В Центре противодействия коррупции говорили о 13 таких делах. Сергей Лещенко насчитал их еще больше: "На самом деле их минимум 16".

Холодницкий – очень удобный партнер для руководящих кланов, в том числе президентского. Они – сообщники. Возьмут ли его в список на следующих выборах, повысят ли в должности, если останутся во власти – не знаю. Зато руководитель САП для них как "свободная касса": надо закрыть дело – закроет, надо открыть – откроет, сделать обыск – пожалуйста, предупредить об обыске – пожалуйста,

– объяснил депутат.

Напомним, в октябре 2018 года Сергей Лещенко заявлял, что "после свержения режима Януковича власть в государстве захватили политики с теми же ценностями, что и предыдущий президент-беглец, но "с лучшим знанием английского языка" и рассказывал о том, как Порошенко пытается не дать Гройсману пропиариться перед выборами.