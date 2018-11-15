22:01
15 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Ледибой Путин. Руки-базуки Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:53, 14 ноября
      Вести.UA. Популистские заявочки Гройсмана. Косяк бизнесмена Косюка
      Вєсті.UA
      21:40, сегодня
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, 14 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Провластный блок расползается перед выборами, – Лещенко об афере Гройсмана и молчании Порошенко

      364 Читати новину українською

      До сих пор нет реакции Петра Порошенко на скандал вокруг предполагаемого незаконного обогащения разведчика Сергея Семочко и наличия российских паспортов у членов его семьи. Ведь именно президент назначал Семочко на руководящую должность в службе внешней разведки. Выглядит так, что сам страны не хочет ничего комментировать, но транслирует какую-то информацию в сети через "порохоботов".

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

      Читайте также: Как Медведчук рвется в украинский парламент: одиозная схема

      Также политик высказал свое мнение по поводу ситуации вокруг побега Мирослава Продана – очередного главы фискальной службы, которого подозревают в незаконном обогащении: "С тех пор как Азаров эту службу создал, с тех пор так и тянется. Лазаренко тоже сбежал в Грецию якобы на лечение, а потом в США, где его и посадили. Так же и Продан. Он, очевидно, понимает, что процедуры розыска длительные, и просто пытается переждать смуту".

      Порошенко надо консолидировать провластный блок, чтобы не расползлись перед выборами. Вот Продан – человек Гройсмана на 100%, и его уровень – районная налоговая где-то в Виннице. Далеко до всеукраинского масштаба. Через кулуарную аферу Гройсман поднял Продана на высокую должность. Теперь Порошенко давит на Гройсмана, чтобы тот больше не воплощал такие схемы,
      – подчеркнул Лещенко.

      И добавил, что премьер фактически пожертвовал Проданом, чтобы сохранить хорошие отношения с президентом. Хотя еще несколько недель назад заявлял, что тот будет руководителем ГФС, пока сам Гройсман будет руководить правительством.

      Гройсман

      Лещенко считает, что Мирослав Продан – на 100% человек Владимира Гройсмана

      Также нардеп прокомментировал обвинения со стороны общественных активистов  руководителя САП Назара Холодницкого в том, что он умышленно затягивает и закрывает дела. В Центре противодействия коррупции говорили о 13 таких делах. Сергей Лещенко насчитал их еще больше: "На самом деле их минимум 16".

      Холодницкий – очень удобный партнер для руководящих кланов, в том числе президентского. Они – сообщники. Возьмут ли его в список на следующих выборах, повысят ли в должности, если останутся во власти – не знаю. Зато руководитель САП для них как "свободная касса": надо закрыть дело – закроет, надо открыть – откроет, сделать обыск – пожалуйста, предупредить об обыске – пожалуйста,
      – объяснил депутат.

      Напомним, в октябре 2018 года Сергей Лещенко заявлял, что "после свержения режима Януковича власть в государстве захватили политики с теми же ценностями, что и предыдущий президент-беглец, но "с лучшим знанием английского языка" и рассказывал о том, как Порошенко пытается не дать Гройсману пропиариться перед выборами.

      Теги: Владимир Гройсман Коррупция Государственная фискальная служба Новости Украины Петр Порошенко САП Сергей Лещенко Назар Холодницкий
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      "Бляховоди" vs "бляхофоби": хто правий?
      сегодня , 22:00 "Бляховоди" vs "бляхофоби": хто правий?
      Михайло Поживанов 4
      Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      сегодня , 20:00 Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      Тетяна Острікова 350
      США устроили ловушку России и ОПЕК
      сегодня , 19:01 США устроили ловушку России и ОПЕК
      Злой Одессит 2295
      Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
      сегодня , 18:00 Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
      Олександр Бевза 245
      Зима близко, поэтому учитесь падать правильно
      сегодня , 17:01 Зима близко, поэтому учитесь падать правильно
      Юрій Бутусов 465
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Подорожание газа – неизбежно, – Гройсман
       4 сентября , 13:39
      Еврейский новый год 2017: стало известно, сколько хасидов в этом году приехали в Умань
       22 сентября 2017 , 21:04
      Трассу Киев-Одесса сделают платной
       11 сентября , 10:30
      Какие автомобили чаще всего угоняют в Украине
       24 октября , 21:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук