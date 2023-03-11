Ще один фронт нам не треба, – Жданов про можливу провокацію на білорусько-українському кордоні
За даними Головного управління розвідки, росіяни готують масштабну провокацію на білорусько-українському кордоні. Можливі жертви серед мирного населення.
Ворог планує реалізувати задум 11 березня, однак дата орієнтовна. Військовий експерт Олег Жданов закликав білорусів бути пильними й обережними. Про це він сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.
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Хочу звернутися до білорусів. Сарафанне радіо – найпотужніший засіб розповсюдити інформацію. Будь ласка, до вашого відома: Україна не хоче ще одного фронту, тому жодні провокації з нашого боку проводитися не будуть, ніякі диверсійні групи нікуди заходити не будуть,
– запевнив військовий експерт.
Росії знову потрібна кривава картинка
Росія планує здійснити на кордоні провокацію із загибеллю цивільних, щоб показати гарну картинку. Ба більше, для її висвітлення у Білорусь прибув особисто Соловйов, як один з провідних пропагандистів. Вони навіть планують телерадіоміст й пряму трансляцію з місця подій.
"Шкода тих цивільних людей, які можуть загинути. Тут чужа територія, російським найманцям буде байдуже, кого вбивати. Чим більше крові вони проллють – тим яскравіша буде картинка на російському телебаченні. Будьте уважні", – наголосив Жданов.
Мета провокації – створення ворожої громадської думки відносно України з боку білорусів. "Так, ми активно критикуємо ваш режим, ваше керівництво. Ми навіть іноді критикуємо слабкий спротив громадського суспільства. Бачите, ми раптом що – одразу йдемо на Майдан, палимо покришки. Так, в нас проливається кров. Але ми відповідаємо жорстко й одразу", – підсумував військовий експерт Олег Жданов.
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Чи завадить провокація контрнаступу ЗСУ
- На думку полковника запасу ЗСУ Сергія Грабського, провокація ніяк не завадить нашому контрнаступу. Так, планується винятково інформаційне дійство.
- Це не змусить ЗСУ перекидати додаткові ресурси та ризикувати підготовкою до наступальних операцій. "Там достатньо військ для того, щоб залагодити будь-яку ситуацію", – наголосив військовий експерт.
- За словами Грабського, на території Білорусі проведений весь спектр заходів, який передбачає наступний крок – початок мобілізації. Але через те, що цей процес не почався, ця провокація буде нести виключно інформаційний характер.
- Він порівняв заплановану провокацію із подіями, які напередодні відбулись у Брянській області та не мали жодних наслідків, крім обговорень у пропагандистських ефірах. "Навіть якщо ми уявимо, що після цієї провокації буде оголосять мобілізацію, то тим підрозділам буде потрібно щонайменше 2 – 3 місяці, щоб забезпечити хоча б мінімальний рівень бойової готовності", – вважає він.
- Як зауважив полковник запасу ЗСУ, російських військ на території Білорусі вкрай недостатньо, аби не мобілізувати білорусів. А вони, м’яко кажучи, не в захваті від війни.