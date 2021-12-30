Провокація перед Новим роком: силовики Білорусі продовжують дестабілізувати ситуацію на кордоні

На білорусько-польському кордоні досі зберігається напружена ситуація. Лукашенківські силовики 29 грудня вкотре намагалися посприяти нелегальному потраплянню мігрантів на територію Євросоюзу.

Уночі співробітники спецслужб Білорусі засліплювали лазерами офіцерів прикордонної служби Польщі на ділянці у районі Черемчі. Про це повідомила речниця Анна Михальська.

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Удень білоруські офіцери пошкодили прикордонну інфраструктуру, хоча польські офіційні особи неодноразово закликали їх залишити територію,

– продовжила вона.

Окрім цього, за даними польської прикордонної служби, у Наревці та Мельнику сталися інциденти:

10 людей намагалися перекинути міст через водойму;

Всього незаконно перетнути кордон хотіли 22 іноземці.

Ситуація на кордоні: що відомо

На польсько-білоруському кордоні 8 листопада загострилась ситуація. Натовп мігрантів рушив з Білорусі, через що Варшава збільшила кількість військових на лінії розмежування.

Згодом Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. В Європейському Союзі твердо переконані, що людей організовано звезли на кордон.

Країни Балтії звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це "гібридною агресією". Водночас цієї ж позиції дотримується й Єврокомісія.

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