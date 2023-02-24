Роздмухування панічних настроїв: в ОК “Південь” пояснили, що відбувається в Придністровʼї
Росіяни шукають нагоди здійснити провокацію у роковини повномасштабного вторгнення. Є інформація, що ворог може влаштувати її на тимчасово окупованому Придністров'ї. Кордони України захищені, а ніяких провокацій наразі не спостерігається.
Про це в ефірі 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, відбувається роздмухування панічних настроїв серед населення Придністров’я.
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Українські кордони захищені
Гуменюк зазначила, що Росія може готувати провокації, тому ОК "Південь" пильнує за ситуацією у напрямку Придністров’я. Вона відзначила, що кордони України захищені.
Наші кордони ретельно захищені, оборонна ситуація під контролем сил оборони від першого дня повномасштабного вторгнення. Наразі ніяких провокацій і скупчень додаткових резервних сил не спостерігається,
– повідомила вона.
Керівниця пресцентру ОК "Південь" підкреслила, що мешканці окупованого Придністров’я вже намагаються евакуюватися у Молдову. На її думку, вони розуміють, що ситуація з невизнаним статусом Придністров’я не гарантує ніяких конституційних норм.
"Те, що спостерігається на суміжній стороні, – це певні роздмухування панічних настроїв, – додала Гуменюк.
Гуменюк про ситуацію у Придністров'ї: дивіться відео
Росія вигадує байки про наступ ЗСУ на Придністров'я
- Через рік після початку великої війни, 24 лютого, ворог може посилити напругу з іншого флангу. Так, за останні кілька днів неспокійною стала ситуація у Придністров'ї. І в Росії вже знайшли всьому "логічне пояснення".
- Так, саме такий меседж розганяє російське міноборони. У ньому повідомили, що "київський режим" буцімто активізував підготовку до провокації, пов'язаної зі вторгненням у Придністров'я. Мовляв, це має статися у відповідь на наступ Росії звідти.
- Після півночі у місцевих телеграм-групах несеться з космічною швидкістю. У них активно спамлять, щоб неможливо було зрозуміти, яка ситуація насправді. Але все ж вдалося зробити кілька скриншотів з повідомленнями, які публікують місцеві. Вони бідкаються на те, що потрібно буде виїжджати з Придністров'я. Є й такі, які цілком серйозно вірять в те, що Україна нападе.
- Держсекретар Міноборони Молдови Валерій Міжа спростував заяви Росії про буцімто плани Києва наступати на Придністров'я. За його словами, відповідні закиди – "елемент психологічної операції".