Додатковий козир: навіщо Путін і Лукашенко лякають Польщу вагнерівцями

Польща посилює кордон із Білоруссю через загрозу від вагнерівців. Однак сумнівно, що ці терористи взагалі ризикнуть робити якісь провокації з країною, яка входить в НАТО.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик, журналіст, громадський діяч В'ячеслав Мальцев, гадаючи, що загроза від вагнерівців у Білорусі значно перебільшена. Він не вірить, що ці терористи взагалі ризикнуть щось робити на кордоні з Польщею чи Литвою.

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Яка мета вагнерівців у Білорусі

За словами Мальцева, в разі будь-якого потенційного конфлікту чи провокацій від вагнерівців фінал буде одразу зрозумілий. Вони не здатні тягатися з країнами НАТО.

Вагнерівці будуть лякати поляків та литовців. Але туди вони не сунуться. Адже тоді прилетять літаки і просто розбомблять вагнерівців. У них немає ні достатньої кількості засобів ППО, ні досвіду воювати в таких умовах. Там просто щось прилетить і одразу їх знищить,

– розповів Мальцев.

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На його думку, такі провокації від Білорусі та Росії є спробами Кремля змусити Захід сісти за перемовини з диктатором Владіміром Путіним. Але насправді вони не здатні зробити щось суттєве країнам НАТО.

Провокації від Білорусі та Росії: коротко

Білорусь та Росія не просто лякають Польщу та країни Балтії різними погрозами. Вони вже здійснювали нахабні провокації.

До прикладу, 1 серпня два білоруських гелікоптери порушили повітряний простір Польщі. Вони летіли на низькій висоті – близько 200 – 300 метрів.

А загалом на кордоні Польщі та Білорусі постійно відбуваються провокації. Білоруські прикордонники допомагають нелегальним мігрантам пробиратися через кордон. Утім, Польща вже посилює угруповання на цьому кордоні. Там тепер буде до 10 тисяч військових.