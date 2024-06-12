"Досягнення миру вимагає участі, діалогу усіх сторін": що відомо про проєкт комюніке Саміту миру

У проєкті комюніке саміту миру у Швейцарії може мовитись про те, що до майбутніх мирних переговорів мають бути залучені "представники всіх сторін". Це можливо після досягнення домовленостей щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення військовополонених і викрадених дітей.

Саме ці три пункти Україна визначила з формули миру як такі, що розглянуть на Саміті миру. Проєкт комюніке з Саміту опинився в розпорядженні журналістів, проте вони переконують – він не остаточний та може бути змінений перед схваленням.

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Про що може мовитись в проєкті комюніке Саміту миру

Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає участі й діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили вжити конкретних кроків у майбутньому у вищезазначених сферах з подальшим залученням представників усіх сторін. Статут Організації Об’єднаних Націй, зокрема принципи поваги до територіальної цілісності й суверенітету всіх держав, може і буде служити основою в досягненні всебічного, справедливого і міцного миру в Україні,

– мовиться в проєкті.

У документі, який мають в розпорядженні журналісти, згадку про представників Росії замінили на "всі сторони". Ба більше, замість формулювання "війна Росії" написали "російська агресія".

До речі, агентство Bloomberg повідомляло, посилаючись на проєкт документа, що Саміт миру у Швейцарії має стати підґрунтям для майбутніх переговорів між Україною та Росією після досягнення угод.

Коротко про Саміт миру у Швейцарії