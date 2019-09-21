Проєкт бюджету-2020: які зауваження виникли у нардепів

Проєкт бюджету викликав неабиякі дискусії в парламенті. Опозиція розкритикувала кошторис, а провладна фракція лише визнала, що бюджет треба доопрацювати.

Народний депутат з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко вважає, що кінець епохи бідності для всіх відкладається, а для деяких таки наступив.

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Так з проєкту бюджету нової влади кепкують представники старої. Критикують урядовців за збільшення фінансування на Офіс Президента та Генпрокуратуру. Хоча раніше самі так робили. Найбільше депутатів фракцій, що не входять до більшості, турбує питання зарплатні освітян.

Не зрозуміло, чи буде виконуватися постанова попереднього Кабміну, якою передбачалось суттєве збільшення зарплатні освітянам,

– прокоментував Сергій Рахманін, голова фракції "Голос".

У "Слузі народу" пояснили: поки в бюджет не заклали кошти, які мають надійти від реформ – відкриття ринку землі, зменшення потоку контрабанди на митниці, приватизації тощо. Тобто загальний бюджет буде більшим.

"Будем обговорювати, коли він стане більш-менш реальним, там зараз буде багато перерозподілів", – наголосив Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу".



Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

Однак, направляти додаткові кошти планують не на соціальну сферу, а на розвиток економіки та погашення боргів, які накопичились перед МВФ за попереднє десятиліття.

Є велика спокуса потратити на соціалку, проїсти. А потім ходити побиратись з МВФ. Я хочу, щоб в нас посилювалась переговорна позиція щодо МВФ. Тобто треба нам якийсь жирок підкопити,

– сказав Арахамія.

Загалом же, за словами народних депутатів, бюджет по цифрах дуже схожий на попередній. "Ключове зауваження – це стара база. Нічого в проєкті бюджету, на жаль, не змінено", – запевнив Сергій Соболєв, народний депутат від "Батьківщини".



Депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв

Водночас, депутати схвалюють збільшення фінансування медицини та оборони. Хоча є і нововведення. Коштами тепер розпоряджається Рада нацбезпеки і оборони, а не Міноборони.

"Цифри розписані як на основного розпорядника коштів – на РНБО. Яку частину з цих грошей отримають безпосередньо військові та на які потреби говорити дуже важко", – вважає Сергій Рахманін.



У 2020 році збільшаться як доходи, так і витрати держбюджету /Інфографіка 24 каналу

Подати свої пропозиції до кошторису народні обранці можуть до 1 жовтня. У першому читанні його мають ухвалити до 15 жовтня.

А далі направлять разом з пропозиціями профільного комітету назад до уряду. В цілому новий бюджет країна має отримати до 1 грудня.