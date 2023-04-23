Проїхав всією лінією зіткнення, – Сирський побував у Бахмуті й розповів про оборону

Олександр Сирський побував на Бахмутському напрямку. Він проїхав всією лінією зіткнення.

Командувач Сухопутних сил ЗСУ 23 квітня приїхав у Бахмут. Він наголосив, що кожен військовий, який захищає країну на цьому напрямку – герой.

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Сирський побував у Бахмуті

Сирський наголосив, що оборона Бахмута триває.

Проїхав всією лінією зіткнення, був у частинах, які тримають весь бахмутський фронт. Тут ми працюємо разом з командирами та воїнами над плануванням операцій, штурмових дій та оборони, контролюємо ситуацію безпосередньо на місцях,

– сказав він.

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Україна тримає місто несподівано для ворога

Сирський зауважив, що українські воїни б'ють російських загарбників в Бахмуті, часто несподівано для них. Також, за його словами, Україна продовжує утримувати стратегічні рубежі.

Він також повідомив, що воїни, які здійснюють активні штурмові дії по захопленню позицій росіян, отримують заохочення та винагороду.

Кожен тут – герой. Росіяни несуть великі втрати, ми знищуємо їх кадровий та наступальний потенціал,

– написав Сирський.

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