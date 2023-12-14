Одразу подумав про випивку: Путін відповів на дивне питання про шубу та олів'є

Під час "прямої лінії" Владіміру Путіну вирішили влаштувати бліцопитування, у якому задали тому декілька питань. Однак деякі відповіді російського президента були зовсім дивними.

Під час "прямої лінії" Владімір Путін був на диво радісний та намагався всіляко жартувати. Спроби російського диктатора корчити з себе сильного лідера "біля народу" – передає 24 Канал.

Дивіться також Перша пресконференція за час повномасштабної війни: які цинічні заяви видав Путін

Опитування Путіна

Під час щорічної пресконференції "Пряма лінія" 14 листопада Владімір Путін відповів на декілька компліментарних бліцпитань. Перше стосувалося того, ким президент Росії хотів бути у дитинстві. Тут Путін почав пригадувати, що хотів стати льотчиком, але згодом мріяв працювати у розвідці. А на наступне питання він відповів досить коротко, але не менш дивно.

Тоді ведучі спитали у Путіна "новорічне питання". Їх цікавило, що ж той любить їсти більше – олів'є чи оселедець під шубою. На що президент Росії чомусь одразу згадав випивку.

Дивлячись, що закусувати,

– лаконічно відповів Путін.

Окрім цього були й питання про найкращий подарунок від Діда Мороза та поради для молоді. Цікаво, що вони були тематично пов'язані, адже Путін на перше питання відповів, що найкращий подарунок – це діти.

Також у Путіна спитали, що той читає. Він відповів, що Кримінальний кодекс. Російський президент схоже вирішив нарешті ознайомитися, скільки йому загрожує за його ж законами. Однак тоді меланхолійно зазначив, що полюбляє Лєрмонтова.

Що ще говорив Путін