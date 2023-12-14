"Питав, що там з яйцями": Путін вирішив особисто перепросити за проблему з ростом цін
Владімір Путін вкотре промів "пряму лінію", у якій попри підготовку не обійшлося без мемів. Зокрема, президент Росії вирішив попросити пробачення за здорожчання яєць
В останньому кварталі цього року у Росії зафіксували значне здорожчання яєць. У деяких регіонах навіть довелося обмежувати видачу цього товару в одні руки.
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Путін та яєчна історія
На "прямій лінії" Владімір Путін вкотре намагався показати себе сильним лідером, який все тримає у своїй руках. Попри це він був вимушений визнати, що здорожчання яєць є. Президент Росії повідомив, що порушував це питання перед відповідальними особами.
Розмовляв із міністром сільського господарства, питав, як у нього з яйцями. Він сказав, усе гаразд,
– сказав Путін.
Відповідна цитата викликала бурю емоцій у залі і присутнім ледь вдавалося себе стримувати. Президент Росії продовжив, зазначивши, що ціни піднялися приблизно на 40% – причиною цього нібито є "підвищення доходів". Просто зріс попит, а темпи виробництва ні – адже всі люблять цей продукт. Як зазначив Путін, він й сам любить яєчню і "міг 10 одразу зранку навернути".
Путін знову почав розповідати про "економічне зростання", "розвиток сільського господарства". Тому він поспішив зазначити, що скоро ситуація з яйцями прийде у норму.
Жаль, прошу вибачення з цього приводу, це збій у роботі уряду,
– сказав Путін.
Нібито проблема в тому, що вчасно не відкрили імпорт – як зазначив президент Росії, бо "хотіли більше заробити".
Путін на "прямій лінії"
- Більша частина промов Путіна стосувалася, очевидно, війни в Україні. Президент Росії протягом всієї "лінії" повторював завчені методички про "обман англосаксів", "київський режим", "підйом Росії з колін" та виконання "цілей СВО".
- Під час ефіру імені себе Путін прокоментував ситуацію в Херсонській області, на лівому березі. Нібито армія окупантів відійшла "задля збереження життів", а не через потужний напір ЗСУ. Попри те, що українці вже довгий час тримають там плацдарм Путін почав розповідати про неймовірно проблеми в Сил Оборони.
- Окрім цього Путін намагався переконати всіх росіян, що ніякої нової мобілізації в Росії не буде. Нібито "300 тисяч" призваних восени 2022 року росіян досі воюють на фронті, ще й "успішно". Хоча інших заяв від російського диктатора очікувати було не варто.