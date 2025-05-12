Путіну буде некомфортно: Росію змушують робити все більше помилок

Україна спільно з партнерами погодила встановити з 12 травня всеосяжне 30-денне припинення вогню. Зараз європейські лідери висувають ультиматум та тиснуть на Росію, аби диктатор підтримав цю ініціативу.

Проте у Кремлі досі не можуть ухвалити рішення і починають панікувати, через що тільки погіршують своє становище. Таку думку 24 Каналу голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

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"Путін боїться Зеленського"

Зараз Владімір Путін й Росія втрачають ініціативу. Натомість об'єднана коаліція на чолі з Україною тисне на Кремль, змушуючи робити все більше помилок.

Ультиматум об'єднаної Європи на чолі з Україною звучить дуже просто – безумовне припинення вогню. Ця пропозиція власне й стала причиною для спонтанної та хаотичної пресконференції Владіміра Путіна о 2 годині ночі. Вже далі російська пропагандистська лінійка на чолі з Дмітрієм Пєсковим, депутатами та іншими почали говорити, мовляв, не можна висувати ультиматуми Росії.

Саме тому, що Україна перехоплює ініціативу й вже зовсім по-іншому розмовляє з російською стороною,

– мовив голова Українського центру безпеки та співпраці.

На його думку, ініціатива президента Дональда Трампа про візит у Стамбул почалися саме тому, що американці отримали сигнали – росіяни не готові до прямих перемовин на найвищому рівні. Водночас Президент України взяв на себе роль лідера і заявив, що готовий вивести перемовини на найвищому рівні й особисто запросив Путіна.

Виявилося, що Путін боїться Зеленського й ненавидить його. Однак Зеленський – це та фігура, яка на відміну навіть від багатьох західних лідерів, не боїться Путіна й зневажає його. Звичайно, в таких умовах вести перемовини Путіну некомфортно, адже він може існувати лише в комфортному середовищі. А от відмовитись від своєї ідеї про Стамбул диктатор вже не може.